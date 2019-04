El derbi en Granada, punto de partida para el ascenso directo Luis Hernández. Subir pasa por no fallar en casa, pero el equipo visitará a otros dos rivales directos, el Cádiz y el Albacete, y el 'goal average' puede ser crucial SERGIO CORTÉS Martes, 2 abril 2019, 01:10

Dentro de la atonía general que es el juego del Málaga –un aspecto a estas alturas incuestionable–, dos buenas noticias y una mala. Primero, las positivas: el ascenso directo continúa a tiro y encima no será necesario llegar a los 80 puntos (bastarán 75 o 76, tal vez incluso alguno menos). Y después, la negativa: a priori sólo habrá una plaza libre, porque Osasuna lo tiene en la mano merced a sus cinco puntos de ventaja sobre el segundo, los tres que recibirá por el compromiso anulado frente al Reus y, sobre todo, la fiabilidad mostrada desde hace meses. Sin duda, el derbi en Granada (el sábado, a partir de las 18.00 horas, en directo por Movistar Partidazo) es el punto de partida para que el equipo blanquiazul retorne a la Primera División sin necesidad de pasar por la agonía de los temidos 'play-off'.

El ascenso estará en torno a 75 o 76 puntos y a día de hoy el Málaga depende de sí mismo

A estas alturas de la película, con diez jornadas por delante, algo ha quedado medianamente claro: no tiene sentido el más mínimo pronóstico. Ningún partido se antoja cómodo, y ningún rival, inferior. Y si esa es una máxima en la categoría de 'plata', muchísimo más en el tramo final del campeonato. Sin ir más lejos, el Córdoba, casi desahuciado, liquidó el domingo al mediodía al Mallorca, que iba cuesta arriba, con dos goles en ocho minutos. Y el Tenerife, en dos semanas, le ha birlado tres puntos a Osasuna y dos al Albacete. Es decir, más que preguntarse dónde pueden fallar todos y cada uno de los aspirantes al ascenso directo con el calendario en la mano, habría que lanzar otros interrogantes. ¿Cómo se comportarán en la fase final aquellos equipos que estén salvados y que pueden quedar en zona de nadie (los Alcorcón, Numancia, Tenerife, Elche, quizá el Rayo Majadahonda...)? ¿Pesará tanto el ambiente en el Santo Domingo de Alcorcón en el tramo decisivo? ¿Qué papel tendrá el Zaragoza, que tiene por delante medirse a Cádiz, Deportivo y Málaga? ¿Hasta qué punto va a ser clave Las Palmas, firme aspirante al principio y ya a 10 puntos de los 'play-off', con Oviedo, Cádiz y Albacete en su horizonte más cercano? Son demasiadas claves que impiden cualquier elucubración.

Los puntos ante el Reus

Desde luego, sí conviene incidir en un detalle relevante para el Málaga: a día de hoy depende de sí mismo para ocupar plaza de ascenso directo. Es cuarto y tiene por delante a dos puntos al Albacete, al que visitará en la penúltima jornada, y a tres al Granada, al que superaría el próximo sábado en caso de victoria por dos goles de diferencia gracias al 'goal average' particular. Y sin olvidar que el equipo dirigido por Muñiz cuenta además con la ventaja de que aún debe recibir los tres puntos del partido pendiente con el Reus, algo que ya se les ha asignado a los conjuntos manchego y nazarí.

En este sentido, cualquier cálculo sobre los puntos necesarios para el ascenso directo supone en estos momentos una temeridad. Los equipos de la zona alta son tan irregulares como los implicados en la lucha por la permanencia. Porque, igual que la salvación se antoja muy por debajo de los 50 puntos –a diez partidos del final el Extremadura debería sumar 20, y el Córdoba y el Gimnástic, 24 y 26 (es decir, apenas podrían fallar)–, es absurdo pensar que al menos en lo que respecta a la segunda plaza el listón vaya a estar en los 80 puntos. Otra cuestión, como ya se ha apuntado, es que quede disponible el otro billete para la Primera División porque Osasuna lo tiene en sus manos. Más allá de su espectacular racha de doce triunfos consecutivos como local –el segundo de ellos, frente al Málaga con aquel infame arbitraje de De la Fuente Ramos–, el conjunto navarro acumula 63 puntos que en realidad son 66 gracias a los tres pendientes del partido anulado frente al Reus. Dicho de otro modo, con tres victorias y algún que otro empate podrá celebrar el ascenso.

Tanta irregularidad en el grupo de cabeza hace pensar en un ascenso directo en torno a 75 o 76 puntos. El Málaga, conviene recordarlo, cuenta con 58 (ya sumados los tres puntos contra el Reus) y necesitaría 17 o 18 más en los nueve partidos que debe disputar. Es decir, el margen de error es mínimo. Claro que la enorme igualdad también obliga a ser cauto en este aspecto. Si los pronósticos en el deporte no se rigen por los números, está archidemostrado que mucho menos en la Segunda División. Total, que tal vez baste con algún punto menos. Eso sí, con tanta igualdad el peso del 'goal average' puede ser decisivo.

Pobre balance goleador

Y precisamente por esa razón, por los mínimos detalles que pueden decantar la balanza a favor de uno u otro equipo en caso de igualdad de puntos, va a ser tan crucial el 'goal average'. Conviene recordar que en la última temporada de Muñiz en el banquillo malaguista (en Primera en la temporada 2009-2010) este factor era favorable en la mayoría de los posibles empates. Ahora el equipo blanquiazul va a jugarse todo a cara o cruz con varios de sus adversarios en esta fase y de momento cuenta con una importante desventaja: el balance general de goles (la diferencia entre los marcados y encajados) es de sólo 10, el peor de los siete primeros. Por lo tanto, no sólo será crucial no fallar en los duelos directos, sino también mejorar considerablemente en los tanteos de los encuentros, detalle este último que no invita al optimismo dadas las carencias realizadoras del equipo.

Sin duda, la visita al Nuevo Los Cármenes el próximo sábado es el punto de partida para el ascenso directo. Al Málaga no le sacaría de pobre un empate. Primero, porque no reduciría la ventaja con el Granada, y segundo, porque perdería el 'goal average' con el cuadro nazarí (que venció en La Rosaleda por 0-1). Al menos, a tenor del rendimiento mostrado por el equipo blanquiazul los últimos meses, la ventaja se centra en que los encuentros más comprometidos serán a domicilio, no en el recinto de Martiricos. Probablemente el ascenso directo pase por el rendimiento que ofrezca el conjunto de Muñiz en los feudos de tres rivales directos (Granada, Cádiz y Albacete) y en el Santo Domingo de Alcorcón, el Viernes Santo y frente a un rival que quizá entonces ya esté en zona de nadie.

Dudas como local

A priori, en cuanto se supo que el Reus quedaba excluido de la competición, se apuntaba como clara ventaja que tres de los cuatro últimos encuentros se disputarán en La Rosaleda. Pero las preocupantes dudas exhibidas como local desaconsejan hablar del factor campo como un aspecto favorable. Por eso, más que el empaque de los cinco rivales en el calendario –dos directos, el Mallorca y quizá el Oviedo, ahora octavo y a cuatro puntos de los 'play-off'; el Extremadura (implicado en la lucha por la permanencia) y dos que tal vez ya den por cerrada la temporada (el Zaragoza y el Elche)–, se antoja vital que el Málaga recupere la confianza en casa para encadenar una racha de resultados favorables como en el tramo inicial del campeonato.

En cualquier caso, y aunque Muñiz y los jugadores huyen siempre de hablar de un partido como decisivo, cualquier opción de pelear por el ascenso directo para por el derbi del sábado en Granada. Y sólo vale ganar para no necesitar una remontada heroica.