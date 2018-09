El Málaga, ante un derbi para marcar diferencias Un triunfo permitiría al equipo de Muñiz situarse líder en solitario de Segunda en su visita a un Almería que aún no ha ganado y que se ha acostumbrado a sufrir por la permanencia PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 3 septiembre 2018, 00:57

El Zaragoza empató contra Las Palmas (1-1), el Cádiz con el Oviedo (1-1), y el Deportivo, in extremis en Tenerife (2-2). Para colmo, el Mallorca, colíder al término de la segunda jornada dobló la rodilla el viernes en Alcorcón (1-0). Aunque al Málaga le quedan cuarenta partidos (120 puntos), y pese a que se estén retirando aún las primeras hojas del calendario de septiembre, el derbi de esta noche es idóneo para que el Málaga pudiera empezar a marcar las primeras diferencias. Si es que sale airoso. El siete de siete en el arranque de la temporada del último ascenso (2007-08) sería hoy poco menos que una proeza insólita tal y como ha evolucionado la categoría. El cuadro que entrena Muñiz aún no sabe lo que es ganar de forma holgada, sin sufrir, y será difícil que disfrute de estas mieles con frecuencia este curso. La Segunda sólo nos ofrece empates y victorias por la mínima, con siete excepciones hasta ahora.

El duelo que cierra la tercera jornada, que puede permitir al Málaga alcanzar el liderato en solitario (sólo si gana, no si empata, porque se vería superado por diferencia de goles por el Sporting de Gijón), llega en un escenario muy distinto al de las dos primeras citas. El cuadro blanquiazul está al fin al completo, pues ya están inscritos Lacen, Boulahroud, Dani Pacheco, Koné y un joven Haksabanovic ausente por la convocatoria con Montenegro. En cambio, Munir y N'Diaye han podido demorar un día su incorporación con sus selecciones (Marruecos ySenegal, respectivamente). Tampoco estará Ontiveros, por su metedura de pata al final del partido ante el Alcorcón, pero por el mismo motivo se recupera al lateral Iván, que ya ha cumplido sanción.

Sin revolución

De esta forma, son múltiples las opciones que se le abren a Muñiz no sólo cara al once, sino también a cerrar la lista de expedicionarios a Almería (que se conocerá tras una sesión matinal de activación en La Rosaleda). Por tener ya hay hasta tres porteros profesionales, al llegar Kieszek. No obstante, el buen arranque liguero no invita a la revolución. Podrían repetir los que salieron ante el Alcorcón, con la salvedad de que Recio ya no está, de manera que será Boulahroud o Lacen el sustituto, con más opciones para el marroquí, que gozó de más confianza en el periodo de pretemporada.

El Málaga empató hace unos días ante el Almería en Marbella (1-1, con goles de Harper y Sekou), pero ya entonces, con un buen número de protagonistas distintos a los de hoy, se mostró claramente dominador. Los dos equipos, que volverán a ser rivales el martes 11 en la Copa del Rey en La Rosaleda (eliminatoria a partido único), han revolucionado sus plantillas. El Almería, que no ha ganado aún, se ha acostumbrado a sufrir por la permanencia en la categoría las últimas campañas, pero mantiene la confianza en Fran Fernández, que sacó al equipo del atolladero hace unos meses. Ahora tendrá que hacerlo sin el fuengiroleño Pozo, su jugador de más talento arriba (se fue al Rayo Vallecano), y sin su pilar defensivo, Joaquín, fichado por el Valladolid en el último día del mercado. Para compensar esta última salida llegaron el defensa Saveljich (podría debutar hoy) y el centrocampista Sergio Narváez.

Cara al choque de hoy se encuentran sancionados el volante De la Hoz y Fran Fernández (su técnico) y se encuentra lesionado el central Owona. Seguramente, se mantendrá el 4-2-3-1, con el ex del Tenerife Juan Carlos 'entre líneas'.

Novedad. Boulahroud o Lacen, por Recio

El Málaga cuenta para este partido con un cambio obligado en el once. Recio ya no está. En su lugar pueden entrar dos jugadores que hasta el viernes no tenían diligenciada su ficha para debutar.Es el caso de Boulahroud y Lacen. El marroquí gozó de más confianza en la pretemporada.

Canterano. Hicham, el desatascador

Hicham ha ejercido de desatascador en estas dos primeras jornadas ligueras entrando al campo en la última media hora. Queda ver si mantendrá su rendimiento o, incluso, si Muñiz se atreverá a darle más protagonismo alineándolo de titular.

Fran Fernández. Verá el choque en la grada

«Necesitamos ganar, queremos ganar y vamos a ganar». Así de claro y rotundo se mostró el entrenador del Almería, Fran Fernández, sancionado hoy. «El Málaga tiene una de las mejores plantillas y uno de los presupuesto más altos», añadió.