Diego González: «El ascenso lo tenemos ahí, pero no podemos confiarnos» Una jugada del encuentro. / Ñito Salas El defensa y el portero Kieszek explican que las últimas victorias han dado confianza al equipo cara al 'playoff' MARINA RIVAS Domingo, 9 junio 2019, 00:47

Sensaciones diversas hoy en la zona mixta del Málaga. Por un lado, una clara alegría, fruto de la satisfacción de cerrar el año regular con victoria y pasar al 'playoff' en el tercer lugar de la tabla; por otro, era inevitable sentir cierto nerviosismo y mantener la calma por lo que se viene ahora. Así, prudente, se mostró Diego González, el primero en hablar en zona mixta: «Estamos muy contentos obviamente porque hemos trabajado muy duro para ello y ahora que lo tenemos hay que disfrutarlo pero con la cabeza fría porque ahora viene lo duro y lo bonito también».

El defensa gaditano se contenía a la hora de hablar de celebraciones, porque sabe que es ahora cuando llega lo más duro, por muy cerca que esté el equipo de la meta. Un equipo que asegura, no hacía cuentas ni pensaba en posibles rivales: «Las únicas cuentas que hacíamos eran que cuantos más puntos mejor para quedar mejor posicionado y tener un poco más de ventaja quedando tercero. El ascenso lo tenemos ahí, pero no podemos confiarnos, tenemos que seguir luchando y seguir con las ideas del entrenador, que nos está llevando por buen camino». Y añadió: «Si pensamos en un rival sabemos que nos lo va a poner igual de difícil que el otro, al final los nombres no juegan por sí solos; todos los rivales tienen ganas de conseguir el objetivo».

Su siguiente contrincante, ya definido, será el Deportivo de la Coruña. Sobre este, Diego valoró: «Es un rival bastante duro, como cualquiera que pueda tocar en el 'playoff'. El Dépor es un equipo histórico y sabemos la dificultad que tiene, tenemos que confiar en nosotros, trabajar como lo estamos haciendo y seguir igual». Mantener el nivel y, a ser posible, mejorar algún que otro aspecto más. Lo único que asegura es que el vestuario rebosa confianza: «Ganar los últimos partidos de la manera en que hemos ganado nos da confianza personal y grupal».

Kieszek: «Si me toca jugar los cuatro partidos, ayudaré como pueda»

Por su parte, el meta polaco Kieszek, que salió hoy como titular, mantiene viva la premisa de que cada vez que juega en Liga gana el equipo. Sobre el triunfo ante el Elche valoró: «Eran muy importantes estos tres puntos porque sabíamos que el Albacete podía ganar al Almería y nosotros teníamos que ganar también. Ahora viene lo mejor y vamos a disfrutar de este 'playoff'». Su cara no dejaba entrever qué planes tiene el conjunto para él cara a su titularidad en el 'playoff', dado que se mantiene en vilo la posibilidad de que Munir extienda o no su estancia en Málaga o parta para Marruecos en este tramo final. Lo único que el polaco tiene por seguro es que él intentará dar lo mejor de sí. «Yo estoy entrenando todo el año y estoy aquí para ayudar. Si me toca jugar los cuatro partidos del playoff ayudaré como pueda».

Al igual que Diego, Kieszek mantiene que el equipo ha crecido en confianza gracias a los últimos resultados, aunque prefiere no adelantar acontecimientos. «Si el Málaga está preparado lo veremos el miércoles y el sábado, nosotros vamos con mucha más confianza ahora, jugamos buen fútbol y muy efectivo». Por último, sobre el Dépor como primer rival del 'playoff', fue escueto en su valoración: «Cada rival de la Segunda División es muy bueno, cada partido va a ser muy complicado, seguro».