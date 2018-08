El dilema del '2' para Lugo Cifu conversa con Luis Hernández. / MIGUE FERNÁNDEZ Con Rosales 'desconectado', las opciones para el lateral derecho pasan por Cifu, el canterano Iván o reconvertir a Luis Hernández o Diego González SERGIO CORTÉS Miércoles, 15 agosto 2018, 00:30

Es probable que Juan Ramón Muñiz tenga que madurar estos días algunas decisiones con vistas al estreno liguero en Segunda, el próximo sábado en el Anxo Carro de Lugo (19.30 horas). Sin embargo, una es la más relevante: qué jugador elegir para actuar como lateral derecho. A día de hoy las opciones pasan por alinear a un jugador al que se le quiere dar salida (Cifu), a un canterano que ha agradado en la pretemporada (Iván) o a un central (Luis Hernández o Diego González).

Al Málaga se le ha complicado el panorama en la posición de '2' debido a la situación de Rosales. Desde luego, no es nuevo el deseo del venezolano de marcharse. Junto al condicionante económico –con el descenso ha pasado a cobrar la mitad– también pesan en el ánimo del lateral los pitos recibidos en la recta final de la pasada temporada. El jugador esperaba algo más de 'cariño' del club al entender que fue el único de los tres capitanes que dio la cara en los últimos encuentros. Como es conocido, su actitud no ha sido la más adecuada según Muñiz, y este, respaldado por la dirección deportiva y los responsables del club, decidió apartarlo la semana pasada.

Ya se intuía que Rosales no iba a estar para el comienzo de la Liga, pero se esperaba que su salida se resolviera con antelación para contar con un recambio. El nombre de Jesús Gámez está sobre la mesa, más que nada por su vinculación al representante Manuel García Quilón. Tampoco pasa inadvertido que el fuengiroleño haya jugado tan poco las dos últimas campañas debido a problemas físicos.

El caso es que a las puertas del comienzo del campeonato en Segunda División el Málaga carece de un lateral derecho titular. Cifu conoce desde los primeros días que no cuenta para el club, pero el técnico mantiene al granadino en el trabajo día a día por su actitud y su entrega. Otra cuestión son sus carencias defensivas. Respecto al otro futbolista de la primera plantilla que por su polivalencia también puede desenvolverse como '2', Torres, su ausencia por problemas físicos durante casi dos semanas lo deja sin opciones, sin olvidar además que el club lo tiene descartado y que se le busca equipo.

A tenor de la pretemporada la opción más sólida podría ser la de Iván, el defensa que ya encandiló a Javi Gracia a mediados de la temporada 2015-2016 y al que una grave lesión cortó de raíz su progresión. Fue la pasada campaña cuando volvió a tener protagonismo y recuperó todo el terreno perdido con grandes actuaciones. Eso lo llevó a debutar con el primer equipo, aunque por una sucesión de contratiempos tuvo que hacerlo como central.

Presión

El rendimiento del alamedense no ha defraudado a los técnicos, aunque lógicamente surge la duda sobre si no será una presión excesiva para él formar parte del equipo titular en el estreno del campeonato y en un campo más exigente de lo que pudiera pensarse. Muñiz ya ha demostrado reiteradamente en el Málaga, en sus tres temporadas, que no le tiembla el pulso al dar oportunidades a los futbolistas canteranos, sea cual sea la situación y sea cual sea la categoría.

Otra opción pasa por apuntalar la defensa con un central reconvertido a lateral derecho, con un futbolista que además tenga experiencia y haya jugado en los flancos de la zaga en momentos puntuales. Ahí están las alternativas de Luis Hernández y el ambidextro Diego González. El primero sí está más baqueteado, aunque la pasada temporada, en Vitoria, sufrió mucho en un partido en el que el centro del campo no contenía con un renqueante Kuzmanovic. Otro futbolista que puntualmente ha jugado como lateral derecho es Iturra, pero no está en su mejor momento.