El Málaga despide el campeonato a lo grande, con goleada (3-0)

Adiós a la temporada regular y hola a los 'play-off'. El Málaga cierra el campeonato a lo grande, con una goleada en La Rosaleda contra un Elche no no se jugaba más que su prestigio. Con un once plagado de novedades, de jugadores reservas la mayoría de ellos, el equipo blanquiazul confirmó su excelente momento de forma y de confianza para darle otra alegría a sus aficionados.

Con los tres puntos sumados, aunque no hubiera sido necesario por la derrota del Albacete, el Málaga consigue definitivamente la tercera plaza del campeonato de Segunda, lo que le permite jugar los 'play-off' a partir del miércoles con ciertas ventajas. El primer rival será el Deportivo en la lucha por el ascenso a Primera, el único objetivo del equipo blanquiazul esta temporada.

Víctor intentó hacer numerosas pruebas y también reservó a algunos jugadores por distintas circunstancias. Con una alineación casi 'desconocida', el entrenador dio entrada ya a Kieszek en la portería, ya que Munir no estará para los 'play-off', y ofreció minutos a habituales reservas. El ensayo más importante del técnico estuvo en la utilización de Lombán, un jugador por el que apostó a su llegada, como medio centro. Pero apenas pudo verlo en esa posición debido a que se lesionó a los tres minutos y tuvo que ser sustituido.

Pero el Málaga, que arrancó el partido con algunas acciones combinativas de gran nivel, se adelantó muy pronto en el marcador. Mientras que se retiraba Lombán del campo y a la espera de que entrara Lacen, Boulahroud recogió el balón al borde del área y disparó a puerta. El balón golpeó en un poste y entró. El jugador celebró el tanto de una forma especial, sobre todo en el banquillo malaguista.

El ritmo de juego era bajo, sin gran intensidad. El Elche no ponía en juego más que su prestigio ante un Málaga ya clasificado para la fase de ascenso, pero que buscaba el triunfo con un equipo de circunstancias para mantener la tercera plaza. Con Lacen, mas retrasado, y Boulahroud en el centro del campo, con Pacheco y Harper delante, el cuadro de Víctor triangulaba bien y llegaba con cierta soltura al borde del área, aunque apenas sumó ocasiones de peligro más allá de las protagonizadas por Harper o Hicham.

Tras un arranque de la reanudación equilibrado y sin gran ritmo, con escasas oportunidades, el partido cambió en La Rosaleda y el Málaga comenzó a disponer de más oportunidades, y claras. De ahí que antes del ecuador del segundo tiempo llegara la sentencia del partido por medio de Ricca en un cabezazo desde muy cerca. A partir de ahí llegó la fiesta.

Con la confianza por las nubes, el Málaga amplió rápido el marcador y redondeó la goleada por medio de Hicham tras el pase de Pacheco.

Volvió a jugar Torres, que fue silbado al entrar al campo y también cuando tocaba el balón por una parte de los espectadores, mientras que todo acabó con la tercera plaza conseguida y el Deportivo com primer rival. Todo sigue el miércoles en Riazor.

