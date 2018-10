La Liga 123 Un Elche cuesta abajo, próximo rival del Málaga Formación del Elche en el partido ante el Extremadura esta temporada. / La Liga Elche CF - Málaga CF Recibe al Málaga tras dos derrotas consecutivas (la última en Copa), pero ambas por amplias goleadas, lo que supone el peor momento de los ilicitanos en lo que va de curso BORJA GUTIÉRREZ Jueves, 18 octubre 2018, 13:10

El Elche recibe al líder en su peor momento. Por primera vez en zona de descenso desde el inicio de la competición, con dos tropiezos por goleada la última semana. 4-0 ante el Deportivo en liga y 1-4 en casa ante el Córdoba en Copa. Su objetivo es hacer borrón y cuenta nueva. Tiene a todos sus titulares disponibles y la afición confía en la competitividad de su equipo para plantar cara al pletórico Málaga.

Su regreso a la Segunda no está siendo fácil pero tampoco empezaron tan mal. El pundonor que derrochan le dio una racha de cuatro empates consecutivos, siendo merecedor de sumar tres puntos en vez de uno en algún que otro encuentro. Su principal problema es la falta de gol combinada con la falta de rigor defensivo. Han marcado siete goles por los trece recibidos. Solo han dejado la portería a cero una vez, en la primera jornada en casa cuando empataron sin goles ante el Granada. Tras esto, siempre ha encajado mínimo un gol en todos los partidos.

Son un equipo muy limitado, con pocas individualidades y muchos jugadores inexpertos en la categoría. El bajo límite salarial (3,8 millones, el segundo más bajo de la liga) no les ha dado margen para firmar apenas jugadores con nivel de titular. Tras el batacazo que supuso en 2015 el descenso a Segunda en los despachos (terminaron la competición 13º), volvieron a bajar, esta vez al pozo de Segunda B. Tuvieron fortuna (y equipo suficiente también) para volver de inmediato y no hacer peligrar su integridad. A pesar de su vuelta, la inestabilidad institucional es fuerte y el cuestionamiento popular, enorme; con ex y directivo acuciados por la justicia.

Fichajes a la baja

Los fichajes del Elche el pasado verano fueron: Francis (Deportivo, cedido), Alexander González (Huesca, cedido), Xavi Torres (Perth Glory), Chuca (Villarreal, cedido), Claudio Medina (Sporting), Redru (Betis, cedido), Juan Cruz (Rayo Majadahonda), Gonzalo Villar (Valencia Mestalla) Borja Martínez (Ebro), Nando Quesada (Formentera).

Su estilo de juego: el orden

Conscientes de sus características, la obsesión del entrenador es el rigor táctico, sobre todo en defensa. Lo que principalmente ha ido mejorando Pacheta, su entrenador, desde que llegó en la recta final de la pasada campaña. Instaló el 4-1-4-1 con un pivote defensivo fundamental y un punta de estos de 'yo me lo guiso, yo me lo como'. Aunque en los últimos partidos, sin mucho efecto, ha introducido un mediocentro puro más, en la ayuda del pivote.

Ante el Deportivo prescindió de Nino, que normalmente acompañaba a Javi Flores en el centro del campo (el mítico delantero ha ido retrasando su posición hasta la mediapunta o segundo delantero), para dar cabida al ex malaguista Xavi Torres, un perfil más de contención; pero vistos los resultados, la duda es si seguirá apostando por el perfil más defensivo o volverá a lo anterior. Cabe incluir que Nino jugó los noventa minutos del partido de Copa, y si atendemos a su método de rotación (necesario a sus 38 años), todo indica que no será titular al menos ante el Málaga de Muñiz.

El Elche durante un calentamiento en el Martínez Valero. / La Liga Posible once titular del Elche Once probable: José Juan (el entrenador le ha defendido esta semana); Tekio, Lozano, Verdú, Juan Cruz; Manu Sanchez, Ivan Sánchez, Nino (o puede meter a Xavi Torres para ser más defensivo), Javi Flores, Josan (tuvo una lesión de abductor pero está de vuelta) y Sory Kaba.

Pacheta, el Carlos Vidal moderno

José Rojo Martín 'Pacheta' dirige con intensidad desde la banda. / La Liga

José Rojo Martín 'Pacheta' (23/03/1968, Burgos) es un trotamundos del fútbol y su apodo le viene de familia, pero ni él mismo conoce el origen concreto. Como jugador consiguió el sueño de jugar en Primera. Lo rozó con el Burgos y se consolidó en el Espanyol, y en mitad de eso pasó por el Atlético Marbellí, donde ascendió de Segunda B a Segunda. Como entrenador hay algunos que le llaman el Carlos Vidal moderno por su intensidad y carácter motivador. Le pasó igual que como jugador.

Le dieron el Numancia de Primera en la 2008-09 y fue un espejismo. Tuvo que migrar a Segunda B y más allá, como Polonia o Tailandia. Al final de la temporada pasada cogió las riendas de un Elche en depresión, con plantilla pero sin mentalidad para retornar a Segunda y lo dotó de alma, y un sistema defensivo irrompible.

Claro, logró el ascenso a la Liga 123. El inicio no está siendo bueno, el equipo es 19º, pero de momento tiene mucho crédito entre la afición ilicitana. Su Elche actual practica un 4-1-4-1, donde son fundamentales el pivote defensivo y el delantero; Manu Sánchez (antes lo intentó con Xavi Torres) y Sory Kaba. Aunque su principal misión ahora es reanimar a sus hombres. Unos platos rotos que el líder no querrá pagar.

Los vínculos entre el Elche y el Málaga

Willy Caballero, Xavi Torres (estuvo con Muñiz en el Málaga de la 2009/10), David Lombán y Adrián González estuvieron en el último enfrentamiento del Málaga ante el Elche, fue en La Rosaleda y el equipo franjiverde se llevo el gato al agua con un 1-2 que certificaba su permanencia, aunque luego el equipo descendió por impagos (el primer descenso de una gran liga por estos motivos. Estaba empezan a implantarse el actual sistema financiero de La Liga). Esta semana previa al partido, Adrián habló con bastante claridad de su paso por el equipo blanquiverde.

Adrián González en su época en el Elche. / Elche CF

Miguel Ángel Garrido 'Cifu' jugó cuatro temporadas con el Elche. La dirección deportiva de Francesc Arnau le fichó cuando estaba allí y le cedieron al Girona, con el que logró el histórico ascenso a Primera. Héctor Hernández, fichaje de este año del Málaga, una apuesta personal de Caminero, coincidió precisamente con Cifu en el Elche, en la temporada 2015-16, tras el descenso administrativo (tuvieron que fichar una plantilla al completo en dos semanas). Allí también estuvo Pol Freixenet, un portero de Manresa que estuvo dos años en la cantera del Málaga CF, tocando la puerta del primer equipo sin conseguir entrar.

Héctor y Cifu celebran un gol en su etapa juntos en el Elche. / La Liga

Tirando de biblioteca, encontramos al esteponero Antonio Monreal Rodríguez, futbolista del CD Málaga de la 89 a la 92, que fichó en la 1999-00, ya en el ocaso de su carrera para jugar en Segunda. Algo más cercano es lo de Paco Esteban, que estuvo seis temporadas en el Málaga CF y fichó por el equipo alicantino en la 2009-10 por un temporada.

Desde el banquillo destaca la figura de László Kubala. Entrenó al entonces CD Málaga en la campaña 87-88, la del título de Segunda y el ascenso a Primera. Aunque él dirigió los 33 primeros partidos de ese año, fue Pepe Sánchez el encargado de dirigir los 5 últimos encuentros. Al año siguiente, Kubala cogió al Elche en la jornada 11 (que había ascendido junto al Málaga la temporada anterior), y no pudo aportar para evitar el descenso, le destituyeron en la jornada 26.