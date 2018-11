EMPATE QUE FUE DERROTA

Un punto en dos salidas, ante Osasuna y Sporting, es un pésimo bagaje para un equipo que quiere ascender. Y lo peor es cómo se han perdido al menos tres puntos. Lo de anoche en El Molinón fue una verdadera pena, un desastre de última jugada con un despiste colectivo sin venir a cuento que le regaló al peor Sproting de los últimos años un empate injusto, sorprendente... un regalo, vamos. No son buenas vibraciones las que el Málaga ofrece fuera de su feudo, lo diga quien lo diga. Hay fallos absurdosd que en esta Segunda División no se perdonan, ni siquiera con un equipo abatido como el asturiano.

El Málaga lo tuvo todo de cara en la última fase de la segunda parte, pero entre el pésimo arbitraje y el error de la última jugada te queda un pésimo sabor de boca, una sensación de derrota, pese a que finalizó el empate.

Ya nos la prometíamos muy felices con los tres puntos en el zurrón cuando regalamos un saque de banda y después una abdurda falta de marcajes. Ahí llegó el empate. Con jugadas así no hay nada que hacer, ni táctica ni buen juego... El Málaga tuvo que ramatar al Sporting tras el 1-2, pero de nuevo pecó de un conformismo que empieza a hartar. Blanco Leschuk tuvo el 1-3, pero no fue capaz de finalizar una jugada que tenía los honores de gol. En ese momento, los locales habían entregado la cuchara, pero hubo una decisión colectiva de no encarar la meta de Mariño, y sí irse a las esquinas para perder el balón una y otra vez, como ocurrió con el 2-2 en el último suspiro. Un verdadero regalo para los rojiblancos y un jarro de agua fría para los blanquiazules.

Mención aparte los arbitrajes que estamos sufriendo. El penalti favorable a los locales sólo existió en la mente de un átrbitro amedrentado que no se creía que acertó en la concesión del gol de Juampi, que traspasó la línea de todas a todas... Pero los árbitros no son excusa. Si el Málaga hubiera machacado a su rival, nunca hubiera empatado.