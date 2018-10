UN EMPATE QUE SABE A POCO

Lo que sin duda es un buen resultado, un empate en Riazor, sin embargo dejó un sabor de boca amargo entre los malaguistas, que hemos visto cómo se perdió una oportunidad de haber dado un 'golpe de líder' ganando al 'Depor' en su feudo.

Y es que el equipo de Muñiz estuvo a punto de conseguir tres puntos que hubieran sido más que de oro, pero en su único desajuste defensivo el rival logró empatar cuando además el Málaga tenía el partido totalmente controlado y, además, los locales estaban acusando no sólo la fatiga, sino también la enorme fortaleza de los malagueños, que llevaban un gol de ventaja, que en su caso es todo un tesoro, porque si hay algo que sea seguro en esta Segunda maldita es la seguridad de los de Martiricos.

Pero el 'Depor' empató en una jugada extraña y absurda, equilibrando el gol logrado tras un saque de banda (uno más) de Luis Hernández, que acabó en las botas de un N'Diaye, una vez más el gran líder de los visitantes. El Málaga jugó un buen partido de contención, pero en los primeros 45 minutos adoleció de pegada, y las mejores ocasiones fueron de los gallegos, que sin embargo en pocas veces pusieron en apuros a Munir, que es un seguro de garantía. Tras el descanso, la seriedad y el orden del Málaga fue apabullando a su rival y cuando se adelantó en el marcador, la verdad, es que todos nos las prometíamos muy felices, pero...

De todas formas, tras el empate, el Deportivo se encontró con la rémora de la expulsión de Quique, justa a todas luces porque no se le puede pegar una patada en la cabeza a un contrario lo veas o no, y el Málaga comenzó un tímido asedio que no tuvo la insistencia que, a buen seguro, le hubiera dado los tres puntos. De todas formas, empatar en Riazor es un muy buen resultado, lo que ocurre es que a priori, lo que parece muy bueno, cuando ves la realidad de la situación, te das cuenta de que se queda corto, y el Málaga dispuso ayer de una grandísima oportunidad, aunque, repito, no hay que dar el punto por malo, ni mucho menos, pero...