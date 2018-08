Hoy empieza todo

Dudo de que no se hayan puesto ya el mono de faena de Segunda. Ustedes, lectores, y los protagonistas, los amos del balón (y de sus destinos, pues juegan sólo donde quieren hacerlo). Puede que haya sido tras esta pretemporada sin salir de la provincia (si se exceptúa la visita a Granada) y con una estadía en Estepona, el verano sin Trofeo Costa del Sol, sin rivales de alcurnia o con seis goles a favor y cuatro en contra. O la odisea para ir y volver de Lugo de la expedición, ya sin esos vuelos chárter que permitían dormir en casa tras el partido. Sí, ha habido motivos de sobra para empezar a ubicarse.

Estamos en Segunda, y la gran pregunta es cuánto estaremos. Una web que puede que conozcan (transfermarket.es) cifra la del Málaga como la plantilla de más nivel del torneo. Y de largo. Son 35,9 millones de euros de valor de mercado, muy por encima de los 24,8 de Las Palmas o los 22,9 del Deportivo... y los 11,6 del rival de esta tarde, el Lugo. Incluso, Alfred N'Diaye, es el jugador más valorado de la categoría, con cinco millones (como el cadista Álvaro García, sólo que este va a salir, y parece que al Udinese, pese a que se acordó su traspaso al Huesca). Con esto no quiero decir que lo que viene vaya a ser un paseo. Ni mucho menos. Todo lo contrario. Estamos en una Segunda en la que no hay jugadores que marquen las diferencias, por lo que cada partido se decidirá por pequeños detalles y estará expuesto a la sorpresa. Por eso prima más que nunca el valor del bloque. Por eso esas estadísticas no sirven para mucho. Únicamente para tener en cuenta que el Málaga parte como el conjunto con más potencial (así nos ven también en muchos otros clubes). Ahora sólo queda ratificarlo en el campo. Desde hoy y hasta mayo. Y ya les anuncio que al menos hasta febrero no va a estar absolutamente claro el panorama. A mí sólo me preocupa lo tarde que se está formando esta plantilla. Creo que puede ser un lastre en este arranque.