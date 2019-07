EL ENIGMA DE SIEMPRE

La temporada 18-19 acabó con un sonado triunfo de Málaga, que no del Málaga, gracias al ejemplar comportamiento de los aficionados malaguistas. Se ponderó a nivel nacional el bonito espectáculo que vimos en La Rosaleda con aficionados y jugadores fundidos en un mismo sentimiento y una misma esperanza cara a la próxima temporada, la que ya asoma, la que se va a poner en marcha en unos días. Pero he aquí que, de momento, son los aficionados quienes dan el primer paso apuntando ya a la renovación de casi diez mil abonados en sólo unos días. ¿Qué ha hecho el club mientras tanto? Nada se sabe de la situación actual una vez despachado el juicio, no se sabe quién manda de verdad ni de ese 'inspector' enviado por el jeque; si hubiera una vitrina a mano, sabríamos de los jugadores que oferta el club (que si Ontiveros, que si N'Diaye), qué elementos se pueden repescar y, sobre todo, saber del fichaje de algún futbolista que pueda mantener encendida la mecha de la ilusión. Se entiende así que haya costado tanto convencer a Víctor Sánchez para que siga y, en fin, el panorama que ofrece la secretaría técnica no es precisamente alentador. No obstante, demos tiempo al tiempo en la seguridad de que antes de viajar a Santander en el primer partido de Liga el Málaga pueda contar con una plantilla acorde con la aspiración de volver a Primera. No quisiera ser 'aguafiesta' ni derrotista pero los hechos, de momento, no invitan a otra cosa. Mantengamos viva la esperanza.

Lo cierto es que la situación es complicada en general, no sólo porque los equipos de postín (léase Barcelona y Madrid) sigan peleando a ver quién hace el fichaje más caro, sino en razón del desorden y la anarquía que se observa en jugadores de la talla de Neymar y de Griezmann, elementos de indudable calidad pero de dudosa talla humana y profesional, con el consentimiento de unos clubes que, sin duda, acabarán pagando el contrato en cuestión y las consecuencias. Pero todo eso es harina de otro costal. Allá ellos. Lo realmente interesante para nosotros es conocer un poco más del Málaga que nos apasiona y nos preocupa. Estamos con el enigma de cada temporada.