El equipo de Muñiz no necesita la posesión para sumar triunfos Muñiz, en el entrenamiento de ayer. / Ñito Salas El Málaga siempre pierde en este capítulo, pero el técnico advierte: «A veces es un poco ficticia; me vale la posesión en campo contrario, la finalización y las ocasiones» ANTONIO GÓNGORA Martes, 2 octubre 2018, 00:31

La posesión de balón se convirtió hace ya algunos años en un capítulo del juego muy importante y, sobre todo, muy analizado por parte de los aficionados. Se consideró, incluso, como una de las principales virtudes del fútbol español, asociada al conocido como 'tiki-taka'. Aunque este recurso de los equipos ya no es tan determinante como en tiempos atrás. De hecho, en el caso del Málaga, estos datos son negativos, lo que demuestra que no son imprescindibles para completar una trayectoria tan espectacular como la suya, sumando nada menos que seis triunfos de siete partidos ligueros. El equipo de Juan Ramón Muñiz ha demostrado que no necesita tener a su favor el porcentaje de posesión, donde siempre ha estado por debajo del rival.

El propio Muñiz ya dejó claro tras el encuentro ante el Rayo Majadahonda que este asunto hay que analizarlo más en profundidad, sin prestarle demasiada atención a estos números. Cree que hay muchos matices y, sobre todo, otros datos que son más relevantes para el equipo que este control del juego, que en algunas ocasiones no es eficaz. «A veces la posesión de balón es un poco ficticia, a mí lo que me vale es la estadística de posesión en campo contrario, las finalizaciones y las ocasiones», aseguró. Es evidente que, teniendo en cuenta lo que dice el técnico, la situación cambia de una forma considerable, ya que en muchos encuentros este capítulo sería favorable aplicando los baremos que menciona el asturiano.

Curiosamente, el partido en el que el Málaga venció con más claridad, cuando goleó al Córdoba en casa, fue en el que disfrutó de menos posesión de balón, con sólo un 33 por ciento (una tercera parte de los minutos, frente a dos tercios del rival). Está claro que este dato no fue demasiado importante para ninguno de los dos equipos. Ese control por parte del cuadro visitante resultó completamente infructuoso ante un contrario muy superior. Por contra, en el compromiso que estuvo más cerca de ganar este capítulo fue el contra el Tenerife, pero también venció al final el cuadro canario por un 49 a 51 por ciento.

Posesiones en la liga

Lugo-Málaga. 56 por ciento el equipo local por un 44 el visitante.

Málaga-Alcorcón. 41 a 59.

Almería-Málaga. 58 a 42.

Málaga-Tenerife. 49 a 51.

Málaga-Córdoba. 33 a 67.

Las Palmas-Málaga. 59 a 41.

Málaga-Majadahonda. 37 a 63.