El Málaga, el segundo más perjudicado de la categoría por el llamado 'virus FIFA' Alfred N'Diaye, con Senegal en la fase final del último Mundial ante Polonia. Sólo el Elche ha perdido más jugadores en estas últimas fechas, entre un total de veinte internacionales de trece equipos
Martes, 11 septiembre 2018

El Málaga es el segundo equipo más perjudicado cuantitativamente en la Liga 1|2|3 por el 'virus FIFA', esa expresión ya muy extendida que alude a la pérdida de jugadores en la competición ante la llamada de las selecciones nacionales. El cuadro que entrena Muñiz ha perdido estas fechas, en la primera ventana del calendario, a tres futbolistas, Munir (Marruecos), N'Diaye (Senegal) y Haksabanovic (Montenegro), y sólo el Elche se ha visto más afectado, con cuatro hombres: el portero Francis (Nigeria), los defensas laterales Zotko (Ucrania sub-21) y Alexander González (Venezuela) y el atacante Kaba (Guinea Conakry).

Sin embargo, cualitativamente al Málaga le cabe considerarse el más agraviado, ya que dos de sus tres ausencias son vitales, su meta titular (Munir) y su líder en el campo, un N'Diaye etiquetado desde distintos ámbitos como el mejor fichaje para la categoría este verano.

Se da el caso de que ha habido una veintena de internacionales en este 'parón', correspondientes a trece equipos, de forma que nueve han salido indemnes: Almería, Cádiz, Extremadura, Granada, Gimnastic, Numancia, Osasuna, Rayo Majadahonda y Oviedo.

Afectados con la baja de dos jugadores están (Kravets y Aburjania, este no titular) y el Mallorca (Valjent y un Merveil que aún no se ha asentado en el once de confianza de Vicente Moreno).

Además, en el Deportivo Babin llegó a un acuerdo con Martinica para ausentarse de varios encuentros, como el extremo del Oviedo Bárcenas, que no fue al último amistoso con Panamá para estar con su club. Esta situación es la que pretende Munir con Marruecos y alguna de sus convocatorias (no jugó en la última). Muñiz ya se ha quejado del sinsentido de una Segunda pujante (en Primera el número de afectados por el 'virus FIFA' suele estar en torno a 90) y que debería parar en estas fechas.

-Elche (4): Francis (Nigeria), Zotko (Ucrania sub-21), Alexander González (Venezuela) y Kaba (Guinea Conakry).

-Málaga (3): Munir (Marruecos), N'Diaye (Senegal) y Haksabanovic (Montenegro).

-Lugo (2): Kravets (Ucrania) y Aburjania (Georgia).

-Albacete (1): Manaj (Albania).

-Alcorcón (1): Abeid (Mauritania).

-Córdoba (1): Blati Touré (Burkina Faso).

-Deportivo (1): Christian Santos (Venezuela).

-Las Palmas (1): Rafa Mir (España sub-21).

-Reus (1): Shaq Moore (Estados Unidos).

-Sporting Gijón (1): Lod (Finlandia).

-Tenerife (1): Chilunda (Tanzania).

-Zaragoza (1): )Papunashvili (Georgia).