Hace dos temporadas el equipo salvó al club; en la anterior, el equipo arrastró al club, y en la recién comenzada, el equipo tapa al club. Por fortuna (y por esfuerzo de los profesionales, eso es innegable), los dos triunfos han relegado al olvido el ridículo espantoso del pasado martes. La infinita torpeza de Caminero (por acción) y Jofre (por omisión) dejó la imagen del Málaga por los suelos. Traer a un futbolista al que sabían que no podían ni fichar ni inscribir -así lo había advertido el jueves anterior el emperador Tebas en Madrid-, fue una frivolidad que sólo se explica por la enorme influencia del agente del futbolista. Hasta ahora el club había capeado el temporal del tope salarial y de las cuantiosas 'amortizaciones' con el traspaso de Ignasi Miquel y las salidas de Santos o Keko. Pero, ojo, ni siquiera la venta de En-Nesyri ha servido para dar de alta a los últimos fichajes... Así está el patio. En La Rosaleda argumentan que no pueden salir a desmentirlo todo, pero a veces no es bueno dejar que otros equipos (sean catalán o andaluz) vendan supuestas ofertas de medio millón o un millón por futbolistas cuando es pura ficción. La realidad es otra: el club depende del equipo. El ascenso no es una opción, sino una obligación. Mantener a los Al-Thani, la estructura actual, el filial, la sección femenina (aunque ahora haya más ingresos), la cantera... Todo eso es factible sólo en Primera. Al menos, el primer paso ya se ha dado. Y no son los dos triunfos, sino la sensación de que los jugadores no manejan todo a su antojo. El Málaga ha superado al Lugo y al Alcorcón por esfuerzo, compromiso y también mayor calidad, pero sin solidez, concentración y, sobre todo, humildad la Liga será un campo de minas. Ahí está el balance de los primeros 22 partidos. Ganar exige un acopio de virtudes y de nada vale sacar pecho, mirar al rival por encima del hombro. De momento vemos un Málaga con competencia y competitivo. Sólo queda que en los despachos estén a la altura esta semana. Ahí el club y el equipo se juegan bastante.