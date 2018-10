«Los dos equipos nos quedamos con el sabor de boca de poder haber ganado» Ontiveros, que jugó en la primera parte en la izquierda y en la segunda por la derecha, encara a David Simón. / Agencia Lof Muñiz valora el trabajo de sus jugadores y su capacidad para adaptarse una vez más a las circunstancias de cada encuentro OPTA Domingo, 7 octubre 2018, 22:32

l entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz valoró el resultado en su justa medida: «El equipo estuvo hasta el final en el partido, con ocasiones. Veníamos a un campo difícil, ante un muy buen equipo, y son citas en las que puede pasar cualquier cosa. Tuvimos nuestro momento, pero en los minutos finales fue una pena. Seguro que los dos nos quedamos con el mal sabor de boca de que podíamos haber ganado. Hay que dar por bueno el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Hay que mirar hacia delante, esto no para. Hay que seguir mirando al futuro, y el más inmediato está el viernes, con otro partido importante».

El técnico del Málaga insistió en que le dejó muy tranquilo la respuesta de los suyos: «Como pasa siempre, el que más eficacia tiene en el área contraria es el que se pone por delante. Lo conseguimos nosotros, pero después nos empatan y los últimos diez minutos fue intentar llegar con claridad. Enfrente teníamos un buen rival y hay que seguir valorando y mirando al futuro con optimismo por el trabajo y la eficacia que estamos teniendo en algunos momentos».

Sobre la mejoría en la segunda mitad, en la que entró Dani Pacheco al campo, comentó: «Son situaciones que se van dando. En la primera parte las ocasiones que tuvo el Deportivo fueron pocas, tuvo una o dos transiciones y centros laterales que se defendieron bien, y Juanpi hizo un buen trabajo. En la segunda parte el equipo dio un paso adelante. Cuando teníamos el partido a en nuestro lado el equipo supo hacer ataques más largos y complicarle el partido al Deportivo. Al final hay que adaptarse a lo que te va demandando el partido y en eso el equipo está bien».

«Creo que hicimos un buen partido y jugando diez contra once pudimos ganar» n'diaye

«Para mí fue expulsión (la de Quique). No quiso hacer eso, pero fue una acción muy peligrosa» n'diaye

«Fue un partido con mucha intensidad y creo que el aficionado neutro lo habrá disfrutado» ricca

«Creo que con el paso de los días valoraremos más ese punto» dani pacheco

También se le preguntó por la expulsión de Quique: «Desde fuera se ve poco. El árbitro imagino que vería una patada en la cabeza a un rival a una altura considerando que es juego brusco. No sé, el árbitro es que más cerca está, la falta y la patada existe, y él verá qué es lo que sucede o qué pone en el reglamente en este caso porque él vio perfectamente la acción».

Sumar

Muñiz siguió valorando la importancia de sumar en cada encuentro: «Siempre es importante, sobre todo con las sensaciones que te vas. El equipo transmite buenas sensaciones en los partidos, el equipo tiene sus opciones, está siempre metido en el encuentro. Es muy pronto, la clasificación la miraré en abril. No me preguntes quien va sexto o séptimo, porque no lo sé. Me interesa estar arriba y en abril veremos por qué objetivo podemos luchar».

Por su parte, el entrenador del Deportivo, Natxo González, comentó:«Se me queda sensación agridulce un poco, dulce porque después de ponerte por detrás en el marcador ante este equipo hemos sido capaces de no perder. Agria porque después de empatar estábamos en esa dinámica importante y nos hemos quedado con diez. Estoy satisfecho en el cómputo general.En el primer tiempo el equipo rival prácticamente no nos ha tirado, y hemos tenido dos buenas.En un partido de no muchas ocasiones como ya se preveía tienes que ser eficaz en el área contraria. Hemos tenido dos buenas y no lo hemos hecho».

Sobre si había visto antes una expulsión por un intento de chilena, Natxo González afirmó: «En mi vida vi algo así, siempre hay una primera vez para todo, dicen. Me parece injusto lo que ha ocurrido. Obviamente, creo que es un error grave que nos ha perjudicado dentro de la dificultad que tiene arbitrar y los errores que somos humanos y todos los tenemos. Pero es un error muy grosero. Es lo que tenemos y hay que aceptarlo. No sé si la vamos recurrir, eso no me pertenece a mí».