Erik Morán, Ontiveros y Harper son titulares

Siete cambios en el once, muchos de ellos obligados, introduce Muñiz en el once ante el Gimnàstic esta tarde. El Málaga jugará aparentemente con un 4-4-2, pero sin Keidi en el once pese a la ausencia consabida de N'Diaye. Ontiveros es titular pese a estar recién recuperado de una lesión. Erik Morán vuelve al once también, así como Kieszek, Cifu, Diego González y Blanco.

Así las cosas, jugarán Kieszek; Cifu, Luis Hernández, Diego González, Ricca; Iván Alejo, Erik Morán, Adrián, Ontiveros; Harper y Blanco. En el rival salen Bernabé; Salva, Noguera, Fali; Pipa, Thioune, Ramiro Guerra, Imanol Garcia, Abraham; Kanté y Luis Suárez. La principal novedad del Nàstic es Ramiro Guerra, en lugar del canterano Viti en el centro del campo. Será un 5-3-2 en todo caso. O 3-5-2 en ataque.