ERROR GRAVE, NO 'VENTAJA'

No sé qué me ha sorprendido más, si la denuncia por alineación indebida del Racing o el argumento que esgrime el club cántabro. El Málaga cometió un desliz imperdonable y, lo que es peor, Víctor dejó entrever un preocupante desconocimiento de la reglamentación en las oficinas de La Rosaleda. «La obligación de tener siete jugadores profesionales en el campo es la única información que nos han dado desde el club», subrayó el entrenador. Luego lanzó una diatriba sobre el absurdo planteamiento actual por el que se limita el número de filiales, pero antes midió mal sus palabras y no dejó en buen lugar al responsable o responsables de tan imperdonable descuido.

En el Málaga reina la tranquilidad sobre esta petición del Racing, pero sinceramente yo no me fiaría de los comité federativos, máxime con ciertos personajes recién aterrizados en la élite del fútbol español. Claro que si en La Rosaleda no estuvieron atinados al percatarse del cambio en la reglamentación (hasta ahora era válido para la Copa, donde Barcelona y Madrid hacen de su capa un sayo), los argumentos empleados por el Racing suenan a chiste. A su director general, llamado Víctor Alonso, hay que reconocerle la ocurrencia de argumentar que el equipo blanquiazul tuvo «una indudable ventaja competitiva» por contar con más filiales de lo estipulado hace apenas dos meses.

Efectivamente, esa 'ventaja competitiva' fue contar con seis filiales o juveniles en el banquillo, esa 'ventaja competitiva' fue verse obligado a hacer dos cambios por lesión antes de que empezara la segunda parte, esa 'ventaja competitiva' fue completar el cupo de sustituciones en el último instante, esa 'ventaja competitiva' fue toparse con un rival incapaz de aprovechar tantas carencias, esa 'ventaja competitiva' fue no tener que verse obligado a sortear provocaciones de un rival demasiado cándido... El final del escrito también es de traca, no con el empleo de términos como 'solicitando' o 'reclamando' alineación indebida, sino «suplicando». El Málaga cometió un error, pero hablar de 'ventaja competitiva' y de alineación indebida...