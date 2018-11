La Liga 123 El Extremadura busca consolidar su mejoría y llenará el estadio ante el Málaga La formación titular del Extremadura en un partido esta temporada. / La Liga Extremadura UD - Málaga CF Será un encuentro con muchos alicientes; el flamante entrenador se presenta ante su nueva afición tras debutar con goleada a domicilio. Se espera colgar el 'no hay billetes' para recibir un rival atractivo, y a pesar de ser vigésimos en liga, el ambiente es de ilusión renovada BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 23 noviembre 2018, 09:15

Está siendo un año histórico en el Extremadura Unión Deportiva. Tras nacer en 2007 como respuesta a la prevista desaparición del anterior equipo de la ciudad, el Club de Fútbol, es la primera vez que compiten en Segunda División. Aunque Almendralejo no disfrutaba de un equipo en la división de plata desde la temporada 2001/02. Por eso estos últimos meses, desde la confirmación del ascenso ya metido el verano, están siendo convulsos en el entorno del club.

El salto de la Segunda B a Segunda es gigante y aún andan instalándose en su nuevo sitio en todos los sentidos. En lo organizativo han pasado a ser una Sociedad Anónima, la vía más rápida para aprobar los controles económicos de La Liga, y ahora el Consejo Superior de Deportes le reclama una ampliación de capitales. Su presidente, Manuel Franganillo, es el máximo accionista.

La afición está muy ilusionada y acude en masa al Francisco de la Hera, un estadio con algo más de 11.500 localidades que ronda una media de 9.000 aficionados cada partido en este inicio de liga. Una cifra que adquiere más significado si entendemos que se trata de una ciudad de 35.000 habitantes. Ya era una sociedad futbolera que disfrutaba de las categorías menores, pero este curso es novedoso, y el aterrizaje de grandes equipos como por ejemplo, sin ir más lejos, la visita del Málaga (domingo 25 a las 16:00 h.), genera mayor espectación. Se espera colgar el 'no hay billetes'.

Partido denominado «medio día del club»

Desde el club han aprovechado la llegada de un nuevo entrenador, el eco de la última victoria y la visita del Málaga para declarar el encuentro como «medio día» de la entidad. Es una iniciativa que se viene organizando desde hace varios años y que consiste principalmente en pasar por la taquilla para los abonados. Todos deben pagar, y se entiende como una ayuda extra para las arcas de la entidad.

Golpe de timón

Los blaugranas ven su oportunidad para empezar a hacer de su estadio un fortín dando la sorpresa ante un Málaga que cuando fuera parece jugar con menos confianza y se ve más vulnerable. Los números del Extremadura en su estadio son malos, solo cuatro puntos en siete partidos. Aunque también hay que matizar que entre los equipos que ya han pasado por allí están los principales favoritos al ascenso: Deportivo, Granada, Osasuna y Las Palmas.

Esta mala dinámica de resultados lo mantiene vigésimo en la clasificación con doce puntos. De ahí la decisión de cambiar de entrenador. Entendieron que no daba más la labor de Juan Sabas, el técnico con el que ascendieron y apostaron por un nuevo técnico, más práctico, para solucionar sobretodo dos problemas principales, los más evidentes del equipo: la defensa y la mentalidad ganadora.

Son el tercer equipo que más goles marca pero también el tercero que más recibe. Y desgraciadamente la cuenta le sale a perder. Han recibido 25 por los 21 conseguidos. No han dejado la portería a cero en ningún partido esta temporada y lo que más se le critica es la poca capacidad para aguantar los resultados a favor. La destitución de Sabas vino en gran parte por la pérdida de paciencia tras perder ante Osasuna y Córdoba por una remontada en contra, por no saber contemporizar y hacer buenos los goles a favor.

Cambiaron de entrenador hace dos semanas

Antonio Rodríguez 'Rodri' en su etapa en el Nástic la temporada pasada. / La Liga

Antonio Rodríguez 'Rodri' apenas lleva dos semanas en el cargo. Llegó como solución a la mala dinámica del equipo a cargo de Juan Sabas, el entrenador del ascenso la temporada pasada, y logró una victoria por goleada ante el Reus a domicilio (1-4). Ante el Málaga será su primer partido en el Francisco de la Hera. Su experiencia en Segunda es relativamente temprana. La temporada pasada fue su primer contacto con la división de plata en el banquillo del Nástic.

Duró tan solo 20 partidos. Este año, antes de recibir la llamada de los extremeños estaba ejerciendo como ayudante de José Luis Oltra en el CD Tenerife (que sustituyó a Exteberria en la jornada 6). En su aterrizaje en el conjunto blaugrana ha cambiado el sistema. Del 4-3-3 que utilizaba Sabas al 4-4-2, con dos puntas. Aunque está por ver si esto fue una medida circustancial o seguirá siendo su idea de juego para el equipo. En su presentación recalcó que lo que más le preocupaba era ganar, no cómo. Aún así, ante el Málaga se espera una continuidad sobre lo visto en Reus.

Posible once del Extremadura Álvaro F; Álex Díez, Pardo, Iñigo López, Carlos Pomares; Carlos Valverde, Fausto, Olabe, Kike Márquez; Chuli (es duda y podría entrar Capel) y Enric Gallego.

Enric Gallego, y 22 más

Han configurado una plantilla con algunos elementos interesantes. Su límite salarial es uno de los más bajos, pero no el que más. Unos 5,1 millones. Aún así han tenido problemas para inscribir jugadores y en el mercado invernal intentarán solventarlo. El mejor ejemplo es el de Casto, el veterano portero de Badajoz se tuvo que quedar sin ficha y espera tenerla en enero.

Pero sin duda, el nombre que más destaca en estos momentos es el de Enric Gallego. Es el máximo goleador de la categoría con trece goles en trece partidos, una cifras que nadie conseguía desde el año 94 en Segunda a estas alturas de competición. Su estado es de brillo absoluto, todo lo que toca es susceptible de entrar en la portería rival. Su mejor habilidad es la pequeña empresa, él solo es capaz de fabricarse una jugada y un gol. En el nuevo esquema de 4-4-2 intentan arroparlo más, adquiriendo un rol parecido al de Blanco Leschuk en el Málaga, aunque más matador, más acaparador.

En el resto de la plantilla, el nombre más mediático es el de Diego Capel, ex del Sevilla, Sporting de Lisboa y Genoa. Se incorporó al Extremadura este verano como uno de los movimientos más llamativos del mercado tras un año sin jugar. Está entrando poco a poco en la dinámica del once titular pero ese curso en blanco le está lastrando. Aún no tiene ritmo suficiente y la exigencia física le ha obligado a parar varias veces por lesiones leves.

La vuelta a su tierra de Fausto Tienza se vio truncada en la jornada seis por una rotura muscular, pero ya acumula cuatro jornadas jugando y es importante en el centro del campo. Un jugador con despliegue defensivo pero con criterio con el balón. Está cogiendo galones y rol de piedra angular, del que esperan ser un equipo más sólidos que sea capaz de rentabilizar la gran cantidad de goles de su 'killer' Gallego.