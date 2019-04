El extremo propiedad del Málaga Jony, en la agenda del Valencia Jony, en su etapa en el Málaga. / SUR El jugador, cedido ahora en el Alavés, podrá marcharse de nuevo a un equipo de Primera si no asciende el equipo blanquiazul ANTONIO GÓNGORA Martes, 23 abril 2019, 20:05

La gran temporada que está haciendo Jony en el Alavés no está pasando inadvertida. De hecho, el conjunto vasco ya intentó comprar al Málaga al futbolista asturiano en el mercado invernal, pero al jeque Al-Thani le parecieron insuficientes los cerca de dos millones ofrecidos. Ahora, según los medios locales, es el Valencia el que tiene al atacante en su agenda de fichajes para la próxima temporada.

El futbolista es propiedad del Málaga, pero su situación es especialmente curiosa y delicada. Tiene un año más de contrato, pero su futuro tendrá una relación directa con lo que ocurra con el equipo de Víctor: si asciende o no. Una de las cláusulas del documento firmado en su momento contempla que el jugador puede salir a cualquier equipo de Primera, siempre que en ese destino se hagan cargo de su ficha, mientras que el cuadro de Martiricos esté en Segunda.

De ahí que esta campaña se haya marchado al equipo de Abelardo, entrenador al que conoce perfectamente de su etapa en el Sporting. Pero, si antes no se produce una oferta y un acuerdo para su traspaso, ¿qué ocurrirá al final de temporada? En el caso de ascenso parece poco probable que el extremo regrese, ya que no funcionó en el cuadro de La Rosaleda, si bien en ese caso sería vendido. Sin embargo, si el Málaga no sube todo se complicará: se puede marchar a cualquier equipo cedido en su última temporada.