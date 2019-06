HA FALLADO CON EL ESTOQUE

Quienes andan en el mundo del fútbol, cuando tratan de justificar una situación inexplicable, recurren a frases hechas que no aclaran nada. Son «cosas del fútbol», «es lo bonito de este deporte», «en el fútbol sólo cuentan los goles...». La realidad es que lo sucedido al Málaga ya no tiene remedio y no queda más que remontar los ánimos y mirar hacia delante sin pararnos en justificaciones ni lamentar las secuelas de la faena que nos hizo el equipo el pasado sábado. Recurriendo al símil taurino, puesto que de faena he catalogado el fracaso, es como ocurre en el ruedo, donde después de una brillante faena con olés, el diestro falla con el estoque y tampoco acierta con la puntilla que es lo que vimos ante el Deportivo en La Rosaleda. Así pues, pelillos a la mar y a seguir esperando.

Aquí, en SUR, los compañeros han dado ya cumplida información de cómo está la situación de la plantilla. Ojalá pudiera el club echar mano de algunos de los jugadores que figuran con el marchamo de 'cedidos', de igual manera que es conveniente que devuelva a sus respectivos clubes los que ha tenido en calidad de cedidos. Y una vez completado el saneamiento, antes incluso, poner los cinco sentidos, y algo más, en los fichajes necesarios para componer un equipo adecuado para intentar de nuevo el retorno a Primera División. No creo que haya mucho problema en cuanto al entrenador. Igualmente necesario, imprescindible diría yo, es que el equipo siga contando con el apoyo incondicional de sus seguidores, de todos los malagueños, cuyo comportamiento en este trance final ha sido ejemplo y orgullo ante la España deportiva, que lo ha reconocido y aplaudido a todos los niveles.

Un verano por delante que, en realidad, va a ser un mes justo de vacaciones para los futbolistas, no así para el cuerpo técnico, que habrá de resolver cuanto antes el futuro del equipo. Lo preocupante ahora es que los problemas, litigios e intereses de los propietarios no entorpezcan y frenen la actividad del club.