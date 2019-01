Todos fallan

Las carencias del Málaga las conocemos de sobra quienes lo seguimos a diario. Resulta fácil apuntar los defectos individuales de un futbolista si se le ve competir cada fin de semana. Sin embargo, les propongo un ejercicio sano: ¿acaso creen que los demás equipos no cojean de nada? Reconozco que dos de los que más me gustan en cuanto a su juego son el Cádiz y Osasuna, pero el primero se pasó nueve jornadas sin ganar antes de encadenar siete victorias, y el cuadro rojillo también tardó en carburar (llevaba tres triunfos al llegar la jornada undécima). Por potencial me parecía que la plantilla de Las Palmas era la de más talento en ataque, pero su respuesta ha sido desastrosa en la primera vuelta. Lleva diez partidos sin ganar, con el agravante de que el rendimiento con Paco Herrera no justifica el cese de Jiménez.

En cambio, para muchos –no para el que escribe estas líneas– el Deportivo tiene la mejor plantilla, pero suma los mismos puntos que el Málaga, y viene de un 3-0 en Cádiz y un 0-0 ante un Lugo que acabó con nueve. El Alcorcón, que era la revelación, ha sumado un punto de los últimos quince;el Albacete se ha dejado cinco empates en casa, y el Granada, además de tener una plantilla corta, tampoco se ha salido, con tres puntos más que nuestro Málaga. Por no hablar de jugadores en el plano individual...

En definitiva, conocemos de qué renquea el Málaga, con poco gol, con jugadores clave en baja forma y con una preocupante tendencia a menos, como si se hubiera olvidado la excitación inicial, pero no queda mal parado en la tabla. Podría y debería estar mejor. Hay que exigírselo y recordar algo que es clave: acabar entre el tercero y el sexto es casi hipotecarse a otro año en Segunda (las eliminatorias se jugarán sin Munir ni N'Diaye y son muy exigentes, premian al que llega más en forma). Para este Málaga que duplica y triplica en presupuesto y masa salarial a muchos rivales no subir sería condenarse a lo que puede ser un ciclo mucho más largo en la categoría. Creo que no es necesario poner ejemplos de quienes parecen encadenados a ella.