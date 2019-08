¿Qué le falta por fichar al Málaga? Iván Alejo sigue sin destino y ha sido pedido por Víctor pese a que este apenas lo utilizó. / Germán Pozo El club llega a la recta final con la necesidad de incorporar a un mínimo de ocho jugadores, pero condicionado por la obligación de que salgan los mejor pagados SERGIO CORTÉS Lunes, 26 agosto 2019, 00:47

El mercado veraniego entra en su recta final, los últimos ocho días (el cierre será el lunes 2 de septiembre a las 12 de la noche), y el Málaga llega con demasiados deberes pendientes. Los obstáculos planteados durante los dos últimos meses por el presidente, Abdullah Al-Thani, pasan ahora factura. Decir que la plantilla está cogida con pinzas sería exagerar. Más bien habría que emplear el singular y referirse a una sola pinza. Queda muchísimo por hacer, primero con las salidas y después, siempre condicionado por la obligación de encontrar destino a los mejor pagados (y sin que el propietario ponga trabas), las llegadas. Pero, ¿qué le falta por fichar al Málaga? Visto el panorama, un mínimo de ocho jugadores, aunque el margen económico será clave para hacerse con un portero, un central, un lateral izquierdo, un centrocampista, dos extremos y dos puntas. Eso sería lo ideal...

Portería

El Málaga tiene que fichar a un portero que compita con Munir tras el intento fallido con Kieszek y una vez que se le ha escapado Rubén Yáñez, del Getafe (ha recalado en el Huesca). Es una prioridad porque además Víctor suele llevar tres porteros convocados en los desplazamientos y, si no llegara otro cancerbero, tendrían que viajar Gonzalo y Kellyan, lo que dejaría a Sergio Pellicer sin efectivos para el Atlético Malagueño. ¡Ah! Pertenece al club el turco Cenk, al que se intenta liquidar en su tercera y última temporada y que continúa enrocado en su postura de seguir juegue o no (de momento no lo ha hecho en partido oficial).

El margen económico será clave para hacerse con un portero, un central, un lateral izquierdo, un medio, dos extremos y dos puntas

Laterales

La irrupción de Ismael en la pretemporada hace pensar que el flanco derecho de la defensa está más que cubierto y que la competencia en esa zona será interesante. Víctor también dispone de Cifu, que parte como titular, e Iván. Los problemas son más evidentes en la izquierda porque el equipo sólo cuenta con Juan Carlos, demasiado propenso a sufrir lesiones. Ahora mismo también están las alternativas de Diego González y Mikel, pero el primero es serio candidato a ser traspasado (desechada la opción de Osasuna, cuenta con un par de ofertas interesantes) y el segundo no entra en los planes del entrenador.

Centrales

A día de hoy sólo es fijo Lombán. Junto al caso reseñado de Diego González conviene apuntar la situación de Luis Hernández. Su ficha es demasiado alta, lo que supone un serio problema para el Málaga cara a ajustarse al tope salarial. El Alavés lo tiene en su agenda –sobre todo, tras la marcha de Maripán–, aunque el madrileño también puede tener salida en el mercado francés. Visto el panorama, el eje de la zaga plantea demasiadas dudas a día de hoy. Las estrecheces económicas pueden permitir que siga Luis, con una ficha razonable y como recurso ante posibles emergencias en una temporada muy larga. La conclusión es sencilla: a tenor de cómo se mueva el mercado pueden recalar en el Málaga uno o dos centrales. La polivalencia de Iván también debe ser valorada, así como que Mikel, como ya se ha comentado, no entra en los planes de Víctor.

Centrocampistas

Lo lógico es que en las próximas horas salga N'Diaye. Y también que durante la semana o el último día del mercado, el lunes 2 de septiembre, lo haga Juanpi. Aunque este no es centrocampista, sí conviene incidir en que Víctor puede inclinarse por un sistema con dos 'pivotes' u otro con un medio de contención y dos interiores. En la plantilla figuran Keidi y Boulahroud más el recién llegado José Rodríguez e incluso la opción de Adrián, que la temporada pasada fue el acompañante más habitual de N'Diaye en el corazón del equipo. Aunque el entrenador cree que en esta categoría José Rodríguez puede actuar de '6' (como medio de contención), existen dudas evidentes sobre la necesidad de reforzar la parcela con un jugador más. A menos, claro está, que siguiera Rolón, fichaje realizado en su día personalmente por Al-Thani. Conviene no olvidar las alternativas de Iván Jaime y Ramón para esta zona e incluso la presencia de Mula, en este último caso si el centro del campo está formado por tres jugadores.

La zona con más dudas es la defensa, porque pueden salir Diego, Luis Hernández o los dos

El cupo de delanteros es demasiado escaso, sólo con Okazaki y el recurso de Hugo

Extremos

En estos momentos el Málaga cuenta con tres piezas para el ataque en las bandas (Renato, Dani Pacheco y Mula) más la opción de Hugo. Se da por seguro que saldrán Keko y Tighadouini. Es probable que sea necesario contar con un par de futbolistas más para que el técnico pueda disponer de la variedad deseada en los flancos (máxime cuando a él le gusta jugar con extremos abiertos). Pese a que apenas lo utilizó la pasada temporada, Víctor se muestra partidario de apostar de nuevo por Iván alejo, que aún no ha sido colocado por el gatee pese a que está descartado casi desde que empezó la pretemporada.

Delanteros

El Málaga necesita gol, mucho gol. De momento el cupo de delanteros es demasiado escaso porque Víctor sólo cuenta con Okazaki (que todavía no ha podido ser inscrito) y se ha visto obligado a recurrir a Hugo como elemento en ataque. Es obvio que a la dirección deportiva le toca bucear en el mercado. El objetivo será hacerse con dos piezas más para el ataque, uno de ellos un delantero centro.