La falta de un segundo portero, otro serio problema para el primer parón internacional El joven portero Gonzalo. / JOSELE El club confía en que pueda llegar uno antes del martes, pero apenas trabajaría con sus compañeros cara al partido frente al Almería SERGIO CORTÉS Sábado, 31 agosto 2019, 00:33

La comprometida situación en la que se encuentra el Málaga por sus casi nulos avances en la planificación afecta de lleno a la portería. La falta de un segundo guardameta profesional supone otro serio problema con vistas al primer parón internacional, la próxima semana, que coincidirá con el encuentro en La Rosaleda frente al Almería el sábado.

La esperada salida del cancerbero turco Cenk ha dejado al club con un solo profesional bajo los palos: Munir. Si el entrenador del primer equipo, Víctor, es fiel a sus costumbres, llevará hoy a dos jóvenes porteros junto a Munir en la expedición que viaje a Gerona (siempre lleva tres en previsión de algún contratiempo). De decantarse por los que han trabajado durante el verano y que ya se desplazaron a Santander (Kellyan y Gonzalo), el técnico del filial, Sergio Pellicer, tendrá que recurrir a un juvenil para afrontar la cita en casa mañana al mediodía frente al Porcuna.

Obviamente, los dirigentes del club (y en particular el director deportivo, José Luis Pérez Caminero) confían en que pueda llegar otro portero profesional antes del martes (el lunes a las doce de la noche se cerrará el mercado veraniego), pero aun así el recién aterrizado apenas se ejercitaría unos días con sus compañeros para adaptarse a ellos y afrontar con garantías el derbi frente al 'nuevo rico' de la categoría. Y todo, siempre que no se demore hasta el final la contratación, lo que llevaría aparejado el retraso de alguna jornada más. Lo idóneo en este caso sería cerrar pronto el lunes ese fichaje para que todo se formalizara y que el guardameta pudiera estar ya el martes con la plantilla a las órdenes de Víctor y trabajando junto a 'Koke' Contreras', responsable de la preparación de los porteros. El reloj corre en contra del Málaga y encima el parón internacional no puede ser más inoportuno.