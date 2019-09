Víctor: «Nos faltó matar el partido, porque sabíamos que el Mirandés apretaría» Valoró la aportación de Sadiku, en su estreno goleador: «En las primeras jornadas estuvimos sin referencia y lo notamos» ADG OPTA MIRANDA DE EBRO (BURGOS) Domingo, 15 septiembre 2019, 01:25

Contento con la actitud de sus jugadores sobre el césped, aunque lamentándose del tramo final del encuentro. De esta forma compareció el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, tras el empate cosechado en Anduva. «Ahora toca analizar el partido. Hicimos lo más difícil después de una primera parte muy buena. Lo intentamos en el inicio de la segunda y tuvimos acierto. Nos faltó matar el partido porque sabemos que el Mirandés apretaría. Encontraron errores nuestros en las entregas, pero estamos contentos porque esto nos ayudará a crecer. Tuvimos personalidad y seguimos insistiendo. Incluso pudimos materializar el 0-2 para llevarnos el encuentro».

Respecto a la posibilidad de haberse dejado dos puntos más que haber ganado uno, manifestó: «El Mirandés apretó muy bien en la segunda parte, pero en acciones en las que teníamos el control del juego y en pérdidas. Nos tocó sufrir, evidentemente. Los dos equipos tuvieron sus posibilidades. Los rivales también juegan», comentó.

Cuestionado sobre la actuación del delantero albanés Sadiku, Víctor afirmó: «Los delanteros viven del gol. Armando (Sadiku) hizo un trabajo muy bueno tanto en ataque como en defensa. En las primeras jornadas estuvimos sin referencia y lo notamos».

Incertidumbre

El Málaga atraviesa una delicada situación en el plano extradeportivo. Incluso, en el caso más extremo, podría derivar en la desaparición de la entidad. En este escenario cargado de incertidumbre, el vestuario trata de mantenerse al margen, enviando mensajes ligados únicamente a lo que ocurre en el terreno de juego. Víctor, como líder del plantel, no es ni mucho menos una excepción. «Desde la previa a hoy -por ayer- no ha pasado nada. No sé cuándo encontraremos un hueco para algo nuevo», concluyó.

Por su parte, el entrenador del Mirandés, Andoni Iraola, se mostró convencido de que su equipo realizó un buen encuentro frente a uno de los candidatos a buscar el ascenso a Primera: «En general fue un partido bastante completo. En la segunda parte tuvimos muchas llegadas y situaciones de peligro. El equipo hizo un esfuerzo físico grande, pero nos volvió a castigar la estrategia en una segunda jugada tras un córner. Entramos mejor al choque que el día del Oviedo, aunque faltó quitarnos el respeto inicial. Lo leimos bien a partir del minuto 20. Estuvimos mejor».

La presencia de dos hombres de referencia en punta dio mayor dinamismo al cuadro rojillo que incluso pudo llevarse el triunfo: «Matheus y Mario (Barco) nos dieron cosas arriba. Valoro mucho el ímpetu del equipo. Incluso con el empate parecía que podía caer de nuestro lado. Tuvimos tres ocasiones en las que se nos fue el último pase. Siempre quieres ganar, pero es verdad que fuimos a por ellos y el equipo lo dio todo».

Merquelanz volvió a ver puerta en Anduva. El jugador vasco ha anotado ya tres dianas en los tres encuentros disputados en casa. «Es un jugador que tiene llegada y finalización. Le pido sobre todo a nivel táctico que nos ayude. Le hemos exigido a nivel defensivo, porque jugaban con 'carrileros'. Está haciendo goles y es importante para la gente de segunda línea», manifestó.