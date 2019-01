Adriana: «Vamos a mantener la categoría seguro»

La capitana del Málaga femenino, Adriana Martín, valoró este mediodía la situación del equipo en un acto publicitario de CaixaBank en calle Larios. La delantera aludió al hecho de que ahora estén con sólo dos puntos de renta sobre la zona de descenso, recién comenzada la segunda vuelta: «¿Preocupadas? No estamos en las posiciones de arriba, pero sabemos cuál es nuestra liga. El objetivo no es la Champions. Nuestra Champions es mantener la categoría. De momento llevamos un punto más que en la primera vuelta (ante los mismos rivales) y hay que distanciar a nuestros rivales. Hay algún resultado que no esperábamos, pero creo que vamos a mantener la categoría seguro».

En este sentido, dejó claro que «hay rivales a los que hay que ganar sí o sí, y luego hay equipos contra los que se puede perder, porque nos triplican o cuadriplican en presupuesto, aunque siempre aspiramos a lo máximo». A la hora de destacar lo más positivo del equipo en lo que se lleva de campeonato, comentó: «Lo mejor es que no estamos en zona de descenso, y estamos con una buena representación de jugadoras de Málaga». Al respecto, apuntó a Ruth y María Ruiz como jugadoras revelación.

Finalmente, sobre el parón (este fin de semana) y el próximo rival, que es el Atlético de Madrid, dijo: «Venimos de un encuentro en el que las sensaciones no fueron muy buenas después del resultado, pero sabemos que lo que viene por delante nos tiene que dar un plus de motivación, porque nos enfrentamos al campeón. Las ilusiones son máximas».