Alicia Fuentes, una leyenda en activo en la Liga Iberdrola

La jugadora más veterana de la Liga Iberdrola tiene 40 años, es una leyenda en activo del fútbol femenino en España, capitana del Sevilla y malagueña por los cuatro costados. En una época en la que las mujeres todavía no eran bien recibidas en este deporte, ella fue una de las que dio un paso al frente por su futuro y por el de las generaciones que ya vienen pisando fuerte, a pesar de que el camino fuera complicado. «Lo triste de mi historia es que llevo 25 años jugando y he cotizado cuatro años: dos en el Barcelona y dos en el Sevilla», se sincera Alicia Fuentes, que se mide hoy al Málaga (16.00 horas).

En su haber: tres Ligas, cuatro Copas de la Reina y una Supercopa de España, aunque realmente lo más importante de su palmarés no fue precisamente lo que ganó. La centrocampista de Totalán, a la que se le identificaba con el juego y la estética de Redondo, formó parte de un hito, la primera selección española absoluta femenina que participó en la Eurocopa (1997-1998). «Creo que ha sido mi experiencia más bonita como futbolista. Fuimos semifinalistas y la prima fue de 50.000 pesetas, recuerdo que nos quitaron el IRPF», asegura entre risas. «Además me pusieron una calle en mi pueblo; yo al principio no quería porque las calles se las dan a gente fallecida, pero fue un detalle», bromea.

De aquel mítico equipo que logró dar la cara en Europa sólo dos jugadoras reniegan de su retirada: Fuentes y Vanessa Gimbert (38 años), que continúa en el Athletic, aunque la de Totalán no fue la única malagueña. «Después de aquello no salimos en tele ni en radio ni nada, pero Auxi Jiménez (Ronda) y yo sí que salimos en la prensa de Málaga, además porque fue el año del 'boom' del Atlético Málaga», rememora la centrocampista, que dio el pase del único gol de España en el 2-1 ante Italia que las alejó de la final.

«La repercusión del fútbol femenino en aquella época era cero», se sincera la malagueña, que ha vivido desde dentro los primeros vestigios de crecimiento de este deporte. «Somos un producto con mucho que explotar», comienza. En referencia a las habituales quejas sobre la dudosa rentabilidad del fútbol femenino explica: «Los inversores se han dado cuenta de que los primeros años van a ser pérdidas, pero que a largo plazo va a dar sus frutos, si no no se hubiesen metido en esto». Palabra de una jugadora que lo ha dado todo por luchar por su pasión, mientras veía que otras amigas se iban retirando para hacer sus vidas al serles imposible vivir de esto. «El reloj biológico sí me llama, se me antoja, pero he sacrificado esa faceta de mi vida para intentar explotar mi carrera deportiva. Mi madre me tuvo a mi con 39, eso es una buena señal al menos», comenta.

Trayectoria de éxito

Debutó con 17 años en un Atlético Málaga pionero en Andalucía y que causó furor en España al alzarse con el histórico triplete de 1998 (Copa, Liga y Supercopa). De los mejores años del Málaga pasó a los mejores del Levante y más tarde por el Barcelona, de nuevo Málaga y acto seguido, el Sevilla, donde permanece desde hace cinco temporadas. No le importa el paso del tiempo, Fuentes ha demostrado que no le pesan los años: «Físicamente, como el trabajo que hacemos cada vez es mejor, me estoy encontrando muy bien. Siento que todavía no es mi última temporada como futbolista aunque la edad esté ahí y ya se vaya viendo el final», se sincera la capitana del cuadro sevillano.

Incansable en su lucha, no le queda apenas nada por ganar ni competición a la que llegar. Junto a la rondeña Jiménez formó parte de la primera y segunda edición de la UEFA Women's Cup (2001 y 2002), lo que ahora es la Champions League femenina. «Aquel año ganamos la liga con el Levante, fue un año en el que rompimos todos los récords y de repente ahí estábamos, jugando contra el Frankfurt, el Arsenal... Fue increíble», recuerda, todavía ilusionada por una de las mayores experiencias de su vida. Desde entonces y hasta la fecha, Auxi y Fuentes son las únicas futbolistas de la provincia que pueden enorgullecerse de haber jugado Champions.

Pasan los años y aunque cambien sus retos, su ilusión cada vez que pisa el césped sigue siendo la misma y hoy, en su regreso a su tierra, se acrecenta un poco más. «Al Málaga le tengo mucho cariño, mis raíces son de allí, y les deseo lo mejor, pero ahora mismo soy profesional y me debo a mi club así que vamos a ir a ganar», asegura. Sabe del último tropiezo de las de Contreras ante el Levante pero también que no hay rival fácil en esta liga y que el Sevilla (penúltimo) pasa por un momento delicado: «El Málaga es un equipo complicado, llevaba una buena racha hasta este domingo y por nuestra parte aunque no lleguen los resultados, no hemos dejado de trabajar, así que será un partido duro», valora Fuentes. Futbolista consagrada, historia viva de este deporte en España y, no dentro de mucho, una entrenadora que seguro dará de qué hablar.