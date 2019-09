Amargo debut para el Málaga en Badajoz TWITTER MÁLAGA CF FEM El conjunto blanquiazul femenino cayó por 2-1 pese a comenzar por delante en el marcador MARINA RIVAS Domingo, 8 septiembre 2019, 16:22

La ilusión no fue suficiente para conseguir la victoria en su debut en la recién estructurada Segunda División Nacional, renombrada como Reto Iberdrola. El Málaga femenino, liderado por José Herrera, se estrenó este domingo por la mañana con derrota en el campo El Vivero de Badajoz, feudo de un rival conocido para buena parte de la plantilla, el Santa Teresa, que ascendió a esta categoría tras concluír líder del grupo la pasada campaña. El cuadro blanquiazul comenzó con buen pie y rompió el hielo en el marcador con un gol de María Ruiz tras un pase de Encarni, que pese a ir dirigido a Carol, una de las recién llegadas, rescató la malagueña para fundir el balón en la red. Sin embargo, el cuadro local consiguió la remontada.

El Málaga saltó al campo con un once con mezcla de las habituales y algunas de las nuevas incorporaciones. En portería, Noelia Gil; en la defensa,Claudia, Olmedo (canterana), Encarni y Postigo; Buceta, Pamela y María Ruiz, en el centro del campo y Judith, Carol y Adriana (especialmente las dos últimas) más adelantadas en la delantera. De entre ellas, destacaron la gallega Carol y María Ruiz en el plano ofensivo. Ambas tuvieron varias tentativas sobre todo durante la primera parte. Sin embargo, el tanto de la almachareña (en el minuto 14) no prolongó demasiado la alegría malaguista. A la media hora de encuentro, Belén Martínez firmó el empate para el conjunto local; con este 1-1, marcharon ambos equipos al descanso.

En la segunda parte, el Santa Teresa comenzó más acertado pese a que el Málaga introdujo cambios para reforzar la ofensiva, como el de Edna por Judith. Sin embargo, la capitana del conjunto extremeño, Estefanía Lima, consiguió la remontada (2-1) en el minuto 57 con un trallazo que acabó en la escuadra. Acto seguido, el partido comenzó a desvariar para el Málaga. La canterana Arantxa, que entró en sustituación de Adriana, vio la doble amarilla en escasos minutos por dos entradas. La segunda de ellas, una decisión protestada desde el propio banquillo costasoleño. Así, con una jugadora menos en el minuto 79, la única acción del Málaga para intentar el empate llegó por obra de María Ruiz de nuevo casi al término del encuentro. No pudo sumar finalmente el cuadro blanquiazul, que debutará en casa el próximo domingo 15 contra el Granadilla de Tenerife B.