Antonio Contreras: «Siendo justos, el resultado es cortísimo» El técnico Antonio Contreras, durante el partido. / Germán Pozo El técnico malaguista aseguró que el equipo pudo alejarse aún más en el marcador y explicó que el vestuario está en un gran estado físico y anímico tras su primera victoria MARINA RIVAS Domingo, 14 octubre 2018, 16:48

Aunque con los dos pies sobre el suelo, todos los allí presentes sabían que por dentro, el técnico malaguista, Antonio Contreras, estaba prácticamente dando botes de alegría. Su cara y sus palabras transmitían la ilusión de la primera victoria. «Tras la derrota del Betis dije que este equipo era de Primera, lo demostró en Valencia, que fue un punto muy bueno y complicado. Yo he trabajado todas las semanas con ellas y no se merecían esto, son la hostia. Siendo justos y con respecto al Espanyol, el resultado es cortísimo, las ocasiones fueron todas del Málaga», aseguró en zona mixta tras el encuentro. Tres puntos que llegan después de dos goles en sólo 10 minutos, poco antes del descanso. «Ayer le dije a las chicas que sabía lo que era celebrar un gol en Segunda pero que quería ver como era en Primera y ya lo habéis visto; lo han celebrado al lado del banquillo, con su gente, todas a una», relató.

Con el de Dominika, todo el banquillo se levantó y con el segundo, de la malagueña Ruiz, Contreras ya terminó de quedarse ronco. Así relató la última charla de tú a tú que tuvo con ella. «Ayer hablé con María y le puse un ejemplo taurino, le dije que el toro siempre va buscando la salida y yo sabía que María no podía estar en defensa, que tenía que acabar en gol, ella vive del gol», rememoró. Y concluyó: «Ayer me decía que sabía que iba a marcar». Ella lo sentía y él lo venía defendiendo desde hace ya dos jornadas, a pesar de que los resultados no llegaran. «Siempre digo que esto lo vamos a sacar sí o sí. Adriana, Patricia… Se tiraban a por el gol, hoy no les ha tocado, pero sus goles van a llegar», aseguró.

Fiel a su equipo, a sus 'niñas' como se refiere él mismo y a su mentalidad de juego, también comentó que no todo su trabajo se puede mostrar en una pizarra. «Muchas veces hay que ser más psicólogo que entrenador. Ahora estoy feliz por ellas porque están ahí cantando y riéndose pero cuando se pierde hay que decirles que no hay presión, que este es un camino largo», explicó. A lo que aprovechó para indicar: «Vamos a campos y hay camisetas del Málaga, ahora se ha creado una peña femenina… La situación se maneja sabiendo que hay gente detrás», aseguró Contreras. Como un niño pequeño en una tienda de caramelos, no dejó de sonreír ni un segundo y hasta quiso bromear con la prensa. «No me metáis presión que sino mañana ya estamos obligados a ganar tres partidos seguidos. Ahora hay que seguir en la misma línea. Tienen que mantener la actitud, además hay muchos recambios. Hay que tener respeto por el rival y la obligación de salir siempre a ganar», comentó, firme en cada una de sus palabras.

Haciendo un repaso al calendario que tienen por delante, también esbozó alguna sonrisa en su cara, sabiendo que el equipo empieza a despegar en Primera y que además, tras esta victoria, sale de los dos últimos puestos de la tabla. «Es bonito no estar ya en los puestos de descenso. Ahora vamos a ir a Logroño, luego viene el Granadilla a casa. Hay que tener la cabeza fría pero la realidad es que estamos ya pensando en el siguiente partido. El vestuario está de escándalo y nos tenemos que aprovechar de eso», se sinceró, antes de marchar para seguir celebrando, al menos, durante lo que queda de día. Mañana volverán a los entrenos para seguir derrochando energía.