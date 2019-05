Contreras reprocha la actitud del técnico del Athletic en su último partido de la Liga Iberdrola El técnico Antonio Contreras en un partido de esta temporada. / SALVADOR SALAS El entrenador malaguista comentó ante las cámaras de Movistar que Joseba Agirre le advirtió de que su equipo podría influir en el desenlace de la temporada MARINA RIVAS Miércoles, 8 mayo 2019, 13:53

A escasos quince minutos para el final del Málaga-Rayo Vallecano en la Federación el pasado domingo y, a pesar de que el cuadro blanquiazul estaba ganando su encuentro, el marcador de otro campo le desplazó a la zona de descenso, ya que dependía de hasta otros tres equipos para lograr la salvación. En ese momento, desde el propio banquillo malaguista, el técnico ayudante Mario Rueda comprobaba en su móvil la victoria del Madrid CFF por 2-0 ante el Athletic. Ya con todo en contra al confirmarse este marcador, las cámaras de Movistar, que graban una pieza para el programa 'Futboleras', fijaron el foco de atención en la reacción del técnico del Málaga, Antonio Contreras. Entonces él, consciente de que está siendo grabado aseguró crispado: «Ahora recuerdo al entrenador del Athletic de Bilbao, que me cogió a mi allí en Lezama (su campo de juego) y me dijo: 'No te olvides de que el que juega en Madrid soy yo'». Y concluyó, con una notable indignación: «¡Ya está bien de jugar con el fútbol femenino!».

El momento concreto de su supuesta confrontación con Joseba Agirre, técnico del cuadro bilbaíno que tras esta campaña pasa a formar parte de la dirección deportiva de la estructura femenina, se produjo la jornada anterior cuando el Málaga empató sin goles a domicilio. Sobre estas acusaciones el técnico del Athletic no se ha pronunciado todavía. Según estas palabras, Contreras dice que el preparador vasco le advirtió de que su equipo podría influir en el desenlace de la temporada debido a que jugaba en la última jornada contra uno de los candidatos al descenso, el Madrid CFF.