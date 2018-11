Un autoexigente Málaga no quiere errores ante el Madrid CFF El equipo celebró de forma conjunta el último gol de María Ruiz, en Coín. / Ñito Salas Las de Antonio Contreras dependen del resultado de tres partidos de esta octava jornada para volver o no al descenso MARINA RIVAS MÁLAGA Domingo, 4 noviembre 2018, 01:33

Tanto en la mente de la plantilla como en las declaraciones que han realizado en la última semana aparece una misma premisa: hoy no está permitido perder. Si ya es duro un duelo por el liderazgo de la tabla, lo es más aún cuando lo que está en juego es volver a los puestos de descenso. O, en el caso del Madrid CFF, la posibilidad de no salir de allí. Cinco agónicas jornadas tardó el Málaga femenino en salir de una crisis que le tenía sumido en lo más hondo de la tabla y, nada más alejarse de esos puestos, se juró a sí mismo que no regresaría. Tras haber encontrado su particular fórmula del éxito, les tocará defenderla para demostrar que su puesto está más arriba.

LIGA IBERDROLA. JORNADA 8ª Málaga CF-Madrid CFF Cancha José Burgos Quintana (Coín), 12.00 horas Árbitro Cebollada López (Aragón)

Aunque realmente, el volver al descenso no dependería sólo de ellas. En una Liga Iberdrola con 16 equipos, las malaguistas se sitúan duodécimas, por debajo y en este orden: el Sevilla (con una jornada menos), el Logroño, el Madrid y el Sporting de Huelva. Así, la carambola más negativa implicaría a tres partidos: haría falta que el Sevilla ganara o empatara ante el Granadilla a domicilio, que el Logroño venciera al Sporting y que el Madrid ganase al Málaga, al menos, con dos goles de diferencia. Por lo que lo positivo es que de no darse todo esto, pasara lo que pasara hoy, a las 12.00 horas en el José Burgos de Coín, las de Antonio Contreras seguirían fuera de los puestos de descenso.

El estadio de Coín repite como casa malaguista por segunda semana consecutiva tras la derrota del pasado domingo ante el Granadilla de Tenerife (1-3), donde las canarias se hicieron con la remontada a pesar del gol inicial de la malagueña María Ruiz. Con este su segundo tanto en liga, la benjamina se alza como la máxima goleadora del equipo y quizá hubieran llegado más si la atacante hubiera recibido tantos balones como pedía. Con 17 años, se ha convertido en una de las principales bazas del Málaga en el cruce ante el Madrid, además de otras como Adriana o Patricia Mascaró, que ya claman sus goles. Esta última se trata de una cara conocida para el club madrileño y no es la única, también la portera Alba Hoyas y la defensa Leticia han militado en el Madrid. Dos de ellas, Mascaró y Leticia, hasta la última campaña, siendo partícipes del primer curso del conjunto en la máxima categoría.

El rival

Este cuadro, que nada tiene que ver con el Real Madrid, nació en 2010 por iniciacia del empresario Alfredo Ulloa, dueño de las ópticas Ulloa y padre de la portera del equipo, Paola. Tardaron dos campañas en subir a Segunda División y pasaron por tres fases de ascenso a Primera antes de conseguir su meta. Tras un primer curso (2017-2018) en la categoría, no consiguieron el pase a la Copa de la Reina, limitada entonces a ocho equipos, pero sí obtuvieron la permanencia al concluír el curso novenas. Gran parte de la culpa fue por la cantera que ha generado el propio club en tan poco tiempo, entre las que cabe destacar a jugadoras como Irene López, campeona de Europa sub-17 o Silvia Rubio, subcampeona del mundo sub-20 y pertenecientes al primer equipo. Juventud y también veteranía componen su plantilla, donde destaca el nombre de Laura del Río. Con 12 años de experiencia profesional en España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, se la conoce como una de las pioneras del fútbol femenino en España, a lo que cabe destacar que en sus 40 partidos con la selección absoluta, marcó 39 goles. Sin embargo, sus cifras con la española no se asemejan a las obtenidas con el Madrid, al menos en esta campaña. El negativo 'average' del conjunto, el peor de la liga (-12), será un aliado para este Málaga que sólo busca ganar.