«Es brutal todo el apoyo que tenemos ahora; hasta me reconocen por la calle»

Ruth Aced, central del Málaga Femenino. A sus 17 años, la benjamina del equipo, junto a la otra malagueña, María Ruiz, debutó en Primera y se marchó con el aplauso de la grada a pesar de perder MARINA RIVAS Jueves, 13 septiembre 2018, 00:54

Fue, sin duda, la jugadora revelación del Málaga femenino en su regreso a la Primera División. A pesar de la dura derrota ante el Atlético de Madrid en casa, con sólo 17 años y, debutando en la categoría desde el once inicial, la central malagueña Ruth Acedo se convirtió en la mejor valorada. Asegura que le costó conciliar el sueño la noche previa al encuentro, pero que ya nada puede frenarle cara al resto de esta exigente Liga, en la que piensa las 24 horas del día. Eso sí, este año le tocará compaginar su trayectoria como futbolista con sus estudios de Enfermería, en la Universidad. Y es que, pese al gran apoyo que el Málaga femenino está consiguiendo reunir, la joven es consciente de que en el futuro, por muy lejos que llegue, no podrá depender sólo del fútbol.

–¿Pudo dormir tranquila la noche antes de su debut o todavía no sabía nada?

–Apenas pude dormir, estaba muy nerviosa, pero los nervios se me quitaron en cuando empezó el partido. Eso sí, no sabía siquiera si iba a jugar, me enteré la misma mañana de la convocatoria y, del once, justo antes del partido.

–Entonces tampoco se esperaba la buena acogida y los halagos que recibió después...

–Para nada. Fue una sorpresa. No estaba acostumbrada a que me valorasen tan bien, ni Antonio Contreras (el técnico), que me señaló como la mejor del partido en la rueda de prensa, ni el público, ni nada… Esas cosas te motivan más. Un debut así ha sido increíble, he acabado muy contenta, más allá del resultado.

–¿Afectó mucho el resultado en el vestuario?

–Fue una derrota dura, a nadie le gusta perder y menos 4-0, pero hay que aprender de los errores para mejorarlos. Todas estábamos mal, somos una piña, hemos hecho un gran grupo y en todas se vio reflejada que estábamos tristes, que no era el resultado que esperábamos.

–Además, a usted le tocó dar la cara en nombre del equipo y comparecer en la primera zona mixta del año...

–Me costó hablar, porque estaba un poco dolida, pero luego pensé: «Qué fuerte que voy a dar una zona mixta», cuando eso son cosas que yo veía por la tele.

–Sentía más responsabilidad en ese momento, imagino...

–Sí, porque era la cara visible del equipo en ese momento y era la responsable de mis palabras.

–¿Ha notado ya cambios en el apoyo al equipo?

–Sí, desde el sábado he notado un cambio brutal en el apoyo que estamos teniendo ahora. La gente empieza a conocerme y pararme por la calle, en las redes sociales el apoyo es muy grande también… No estamos acostumbradas a este apoyo y ahora que lo tenemos es increíble.

–¿Alguna anécdota o caso que le llamara la atención?

–Pues una niña que se hizo una funda del móvil con una foto mía jugando y se ha comprado mi camiseta. Aluciné, le di yo las gracias a ella porque no sabe la ilusión que me ha hecho. Me parece increíble que alguien quiera parecerse a mi.

–De pequeña, ¿a qué jugador o jugadora quería parecerse?

–Como Sergio Ramos o Puyol.

–¿Y de jugadora?

–No demasiadas pero sí, y me decían que me parecía a Ruth García, del Levante, que también juega en mi posición, así que de decir una favorita, la elegiría a ella. Este año podré jugar contra ella además.

–Lleva cinco años en el Málaga y tres en el primer equipo, ¿recuerda el día de su debut?

–Sí, con 15 años contra el Extremadura y con el dorsal 15, y ya me quedé con él. Era también el que llevaba Sergio Ramos en la selección.

–Coincidió con él, ¿verdad?

–Sí, en la Eurocopa de 2013, cuando jugábamos en el Málaga cadete, Coca Cola nos dio un premio porque entonces jugábamos contra niños al no haber más niñas que jugaran a fútbol, y fuimos cuatro jugadoras para portar la bandera de España al principio del partido; allí lo tuve al lado.

–Todavía no ha recibido la llamada de la selección, pero, ¿se imagina recibiéndola este año?

–Sería un año redondo si me convocaran. Al estar en Primera tenemos más visibilidad y sería un sueño aunque hay muchas niñas buenas, y entiendo que es complicado. De momento, el objetivo está con el club.

–Imagino que añadirá a la lista el cruce contra la Real Sociedad de este domingo si ganan. ¿Ya han estudiado al rival?

–Sí, Antonio disfruta estudiando a los rivales, así que ya estamos trabajando en ello. El Atlético es otra liga, contra la Real tenemos que conseguir puntos.

–¿Se dan un margen de adaptación a la Liga o ya van directas a por la victoria?

–No no, desde ya, a tope. Necesitamos los tres puntos y vamos a ir a por ellos. Tenemos buenas sensaciones en los entrenamientos.

–Sesiones que este año compaginará con su entrada en la Universidad...

–Sí, empiezo Enfermería y tendré entrenamientos y clases por la mañana, así que a ver cómo lo hago.

–Al menos en este deporte, a las jugadoras les toca mentalizarse de la importancia de labrarse un futuro paralelo, ¿no?

–Claro, lo principal son los estudios. El fútbol es un 'hobby', a pesar de la ilusión de jugar en Primera, en el futuro lo que me va a dar de comer es la carrera, no el fútbol.

–¿Tiene algún mensaje para la afición cara al resto de la temporada?

–Decirles que vamos a trabajar duro todo el año, para darlo todo por el Málaga y que quede lo más alto de la tabla posible. Y que vayan al masculino y también al femenino. Nosotras somos las primeras que vamos a apoyar al equipo a La Rosaleda, pero también necesitamos su apoyo.