Celia Ruano, operada del ligamento cruzado anterior Ruano, tras superar con éxito su operación en el Hospital Parque San Antonio / Instagram Celia Ruano La delantera malaguista se perderá la recta final de campaña y permanecerá de seis a ocho meses alejada de los terrenos de juego MARINA RIVAS Jueves, 28 marzo 2019, 14:08

Desde luego, no ha sido la temporada más productiva para la delantera canaria Celia Ruano. Tras anotar 77 goles y convertirse en pichichi de la Segunda División el pasado curso, la jugadora de Arguineguín, que fichó por el Málaga en el mercado de verano, apenas ha contado con minutos de juego esta temporada. No llegó a formar parte de los planes de Antonio Contreras cara al once titular salvo en alguna jornada excepcional y sólo ha anotado un gol este curso, concretamente el 3-1 Sevilla en la décima jornada, el último triunfo en Liga Iberdrola.

Ahora, Celia se despide definitivamente de la recta final de la temporada al verse obligada a pasar por quirófano por unas molestias que llevaba varias semanas arrastrando en su rodilla. Finalmente, la canaria fue operada el pasado miércoles, en el Hospital Parque San Antonio, del Ligamento Cruzado Anterior de su rodilla izquierda. Esta frecuente lesión de larga duración entre los futbolistas, mantendrá a la delantera alejada de los terrenos de juego no sólo lo que resta de campaña con el Málaga, (la Liga acaba el 5 de mayo) sino incluso hasta un período estimado de seis a ocho meses. La prolongación o reducción de este tiempo dependerá de la evolución de la jugadora durante el proceso de recuperación.

En su cuenta de instagram, la malaguista compartió una foto tras completar con éxito la operación y comenta: «Quizás ha sido uno de los días más difíciles de mi vida.Ver cómo te tienes que separar durante meses del deporte que más has amado no es fácil». Aunque concluye con mentalidad positiva: «Esto me hará más fuerte». Con esta, ya son tres las jugadoras del primer equipo femenino que permanecen en la enfermería sin fecha de reincorporación: la malagueña Sandra Pérez, que se lesionó al final del pasado curso y no ha llegado a debutar en Primera; la centrocampista brasileña Mayara, que también pasó por quirófano para una artroscopia en la rodilla izquierda y ahora Celia Ruano.