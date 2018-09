Chelsea: «Es doloroso encajar goles, pero estamos aprendiendo a no agachar la cabeza» Chelsea, ayer, tras el entreno del equipo en el campo de fútbol de El Viso / Francis Silva La guardameta, que acumula ocho temporadas en el club, es una de las piezas clave del conjunto en una difícil vuelta a la máxima categoría MARINA RIVAS Jueves, 27 septiembre 2018, 00:37

Su dolor es el de todo el equipo y sus lágrimas contenidas respondiendo a cada una de estas preguntas representan su carácter y su entrega. Chelsea es uno de los buques insignia del Málaga femenino, desde que debutara en el primer equipo con 15 años. Una vida bajo los palos que tuvo que iniciar tras un accidente de moto que le cambió la vida. Este año, en su vuelta a Primera, está viviendo algunos de sus momentos más duros, pero asegura que el tiempo devolverá la sonrisa al equipo.

–¿En qué situación está el equipo?

–Hemos perdido tres partidos seguidos, pero hay que mirar lo positivo en cada uno.Estamos avanzando y seguimos teniendo esa ilusión, esas ansias por jugar. No podemos bajar los brazos; si no, estamos muertas. Hay que ser realistas, venimos de Segunda, con un equipo totalmente nuevo, pero nadie puede decir que mi equipo no trabaja.El que lo diga, que venga a vernos todos los días. Hay que tener paciencia.

–Adriana y usted están cogiendo ahora las riendas del equipo, ¿no?

–Bueno sí, pero como Adriana dice mucho, capitanas somos todas. Tenemos que mejorar y llevar esto adelante. Si una agacha la cabeza, eso se nota en el campo. Hay que seguir trabajando. No podemos ponernos por las nubes y decir que lo vamos a ganar todo. Es muy complicado, hay una gran diferencia entre categorías.

–Son días para potenciar también el trabajo psicológico, ¿quién les ayuda dentro de la plantilla?

–En realidad nosotras mismas, Antonio, Mario (coordinador)… Psicológicamente duele esta situación, pero hay que tener fe y seguir, no podemos hundirnos. Todo llegará.

«Psicológicamente duele esta situación, pero hay que tener fe y seguir, no podemos hundirnos»

–Después del partido ante el Betis, Contreras entró en el vestuario, cosa que no suele hacer, ¿qué les dijo?

–Antonio sabe por lo que estamos pasando y al final sufrimos todos. Pero nos animó y nos dijo que desde ese día éramos un equipo de Primera. Las personas que realmente sepan de fútbol sabrán que el otro día dimos la cara en el campo, pero los balones no quisieron entrar y cuando ellas llegaban marcaban. Es fútbol.

–¿Cómo afronta como portera esos momentos en los que se encajan los goles por fallos puntuales?

–Es doloroso encajar goles, pero estamos aprendiendo a no agachar la cabeza. Pero también pensamos que si nos meten ellas, por qué no nosotras, así que achuchamos hasta el final.

«Granada es mi tierra; me he criado allí, no en Inglaterra, pero, como club, el Málaga me ha dado mucho»

–Cuando empiecen a llegar los goles, ¿llegarán las victorias?

–Sí, esos tres puntos son complicados cuando subes de categoría, pero cuando llegan todo es más fácil, ves más allá. Tenemos una delantera de gol, un buen equipo en general, podemos conseguirlo.

–Leí una vez que usted no empezó como portera, sino como jugadora de campo…

–Sí, yo era delantera. Todo vino por un accidente de moto que tuve a los 13, en La Herradura. Me tiré un año parada, hasta que un día viendo jugar a mis amigas me metí con ellas, de portera, sin guantes y con ropa de calle, y no se me dio tan mal.

–Y así hasta que llegó a Primera y con el Málaga…

–A los 15 añitos, en 2005, el primer año que estuvo en esa categoría.Después otros cuatro más en Primera, luego el Sporting de Huelva y después estuve en el Barcelona.

–¿La decisión de regresar al Málaga fue suya o la tomaron por usted?

–Al principio tenía ofertas de otros equipos, pero tuve unos problemas familiares y tuve que volver a Granada, así que hablé con los directivos del Málaga, que fueron los que me dieron esa oportunidad en Primera. Granada es mi tierra, me crié allí, no en Inglaterra, pero como club el Málaga a mí me ha dado mucho.

–¿Qué le ha dado?

– Fue el primer equipo que me dio esa primera gran oportunidad y me ha llevado a ser quien soy.

–¿Cómo se llevan con los componentes del equipo masculino?

–Nos preguntan, nos desean suerte y se agradece. Les invito a que vengan a vernos, igual que nosotras vamos a los suyos. Al final todos luchamos por este escudo.