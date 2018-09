Encarni: «En cuanto cojamos experiencia hablarán de nosotras» Encarni, ayer en el banquillo del campo de la Federación Malagueña de Fútbol. / GERMÁN POZO La lateral derecha de Villanueva del Rosario está siendo titular en el arranque liguero y muestra su confianza en la reacción del equipo MARINA RIVAS MÁLAGA Viernes, 21 septiembre 2018, 00:33

No quedan demasiadas malagueñas en plantilla, pero las que hay se hacen notar. La lateral derecho de Villanueva del Rosario Encarni cumplió el sueño de debutar en Primera División con el equipo de su vida y, además, partiendo desde el once, del que no se ha desprendido desde entonces. Ahora su siguiente meta será la de ganar los primeros puntos de la Liga ante su público, con la seguridad de que, poco a poco, el Málaga femenino comenzará a asentarse en la máxima categoría.

-¿Qué era de usted antes de entrar en la cantera del Málaga?

-Empecé jugando al fútbol 7 en un equipo de niños de mi pueblo (Villanueva del Rosario), hasta infantiles. Después hice fútbol-sala en el Casabermeja, el Torcal y el Loja y, desde hace cuatro años, estoy en el Málaga.

-Me han chivado que pudo ser novillera...

-¡Qué va (ríe)! Eso es culpa de mi abuelo, me dijo que me apuntara, que no tenía nada que hacer en verano en el pueblo, con 12 o 13 años y, efectivamente, no tenía nada que hacer (ríe). Me apunté a las clases y luego hicimos una pequeña capea. A mi madre no le hizo tanta gracia.

-Después de ponerse delante de una vaquilla, que le vengan las mejores delanteras de España no le impresionará tanto...

-No tanto ya... La verdad es que delanteras como las del Atlético imponen mucho. Yo las veía en la tele hasta hace dos días y decía «¡madre mía¡ ¡Que el año que viene tenemos que jugar contra ellas!». Algunas son un ejemplo, como Ludmilla. Me dijeron que era rápida, pero es que en persona era una pasada.

-¿Cómo se definiría como jugadora?

-Cañera, me encanta meterme caña a mi misma y a las demás. Para ser defensa, no suelo hacer entradas demasiado duras, pero voy al choque y si la jugadora no va a la misma intensidad que yo siempre terminará perjudicada.

-Después del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, el Betis parece el rival más accesible para conseguir algún punto, ¿no?

- También va a ser un rival difícil, más ahora que todavía estamos empezando, pero vamos a ir a por todas, vamos a ir a ganar el partido y vamos a aprovechar que el Betis ha empezado también regular, pero no nos podemos confiar. Son un grupo muy unido y físicamente son 'bichos' como decimos aquí, pero si salimos con la mentalidad de luchar y ganar nos podemos llevar el encuentro.

-Una alegría doble si, además, volviera a partir como titular...

-Si vuelvo a salir de titular demostraré la confianza que el míster está poniendo en mí y aportaré todo lo que pueda en el campo.

-¿Cómo recibió la noticia de que partiría desde el once en su debut en Primera?

-Pues, quieras o no, cuando Antonio pone las alineaciones todas estamos 'superatentas' y, cuando me vi allí, en mi debut en Primera... Yo de pequeña soñaba con estar en el Málaga, lo conseguí y encima debuté en Primera así.

-Le faltó la victoria para completar el día...

-Totalmente, pero ahora hay una nueva oportunidad; una victoria en casa sería, con la afición, sería una pasada.

-¿Qué le falta a este Málaga?

-Se nota que nos falta rodaje. Son categorías diferentes y se nota, pero nosotras seguimos trabajando. En cuanto vayamos cogiendo experiencia hablarán de nosotras.