Contreras: «¿Por qué cambiar si el equipo está de escándalo?» Contreras da instrucciones a sus jugadoras. / M. R. El técnico malaguista defiende al equipo y explica que dieron la cara ante un duro rival como es el Granadilla MARINA RIVAS Domingo, 28 octubre 2018, 18:31

Sus ruedas de prensa son toda una montaña rusa de estados de ánimo. Tras la derrota ante el Granadilla (1-3) en Coín, el técnico del Málaga femenino Antonio Contreras valoró la situación en el vestuario: «La sensación es la de que estamos fastidiados porque hemos perdido pero creo que hemos perdido ante un buen equipo; Nosotras tenemos que seguir con los pies en el suelo y, como dije en su momento, este equipo va a estar en Primera sí o sí», afirma. Una Primera División en la que han logrado sumar siete puntos, todos ellos con un mismo once, el mismo con el que salió hoy al campo. «¿Por qué cambiar si el equipo está de escándalo? Ahora el que quiera amarrarse al resultado, el equipo está fatal», preguntó.

Ese mismo esquema inicial les ha llevado a salir, al menos, de los puestos del descenso, con un duodécimo lugar en la tabla. Lo que le llevó a lanzar más preguntas retóricas: «No, de momento no me planteo cambios. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué hemos perdido 1-3? Este también el que ganó al Espanyol y al Logroño, cambiar es lo fácil. A mi me ha encantado el equipo en la primera parte», comentó. Eso sí, sólo en la primera parte. Y es que el técnico sí que distinguió un cambio de ritmo entre los tiempos. «Sí es cierto que ha habido dos partes distintas, por poner alguna pega, no lo voy a echar las culpas a mis jugadoras, se las voy a echar al aire; el aire nos ha metido atrás», aseguró.

Aunque no sólo culpó al aire de los problemas de conducción, también argumentó: «El fallo es que creo que en la primera parte hemos tenido un poco más el balón», comenzó. Y siguió: «Nos ha faltado el dar tres pases seguidos y hacer a este Granadilla que curre sin balón, pero se encontró con que en la segunda parte nos quitábamos el balón de encima, se lo dábamos a ellos». Reiteró además que no sólo era un problema de su equipo, sino de que el rival que tenían enfrente contaba con jugadoras con experiencia en Liga Iberdrola y alguna que otra internacional absoluta con su selección.

En su discurso, también aprovechó para destacar lo positivo: el gol de María Ruiz, que ya suma dos en la competición. «El gol es precioso, ese gol no lo he vivido yo en muchos años y lo hemos hecho con el Málaga en Primera», valoró Contreras, ya con la mente puesta en los que espera marcar en el siguiente encuentro, el próximo domingo, también en el José Burgos, ante el Madrid CFF: «Eso significa que estoy obligado a ganar», bromea. A lo que, poniendo de nuevo en valor a las suyas, concluyó: «Ya quisieran muchos equipos que ascienden a Primera tener los «kinder» (huevos) que tiene este equipo todos los días».