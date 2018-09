Contreras: «Hoy empezamos a ser un equipo de Primera» Salvador Salas El técnico del Málaga Femenino no pierde la fe en su plantilla y asegura que el conjunto se va a salvar y lo va a hacer luchando y dando la cara MARINA RIVAS Málaga Domingo, 23 septiembre 2018, 19:25

Traía consigo la cara de quien acaba de salir del vestuario, de quien empatiza con sus jugadoras y de quien esperaba otro resultado en el marcador, aunque asegura, no por el trabajo del equipo. «Hoy empezamos a ser un equipo de Primera División y yo estoy orgulloso de nuestro Málaga. Pocas veces entro en el vestuario, pero hoy he entrado para decirles que no quiero a ninguna con la cabeza baja, que tal y como han trabajado hoy, es para sentirse orgulloso», se sincera el técnico blanquiazul, Antonio Contreras, afectado tras la derrota 0-3 ante el Betis.

Es la tercera consecutiva en este regreso a la élite, pero se niega a ser catastrofista tan pronto. «El tiempo va a poner a cada uno en su sitio, este equipo se va a salvar y lo va a hacer jugando, dando la cara y siendo un equipo de Primera y hoy, si alguien ha visto fútbol femenino, este equipo ha sido de Primera», asegura, contundente. Al respecto de las diferentes oportunidades que tuvo su plantilla, comentó, por un lado: «Yo creo que el equipo al menos un gol ha merecido». Aunque también, siendo autocrítico, añadió más tarde: «Los errores puntuales sí son de las jugadoras, pero del resto, el responsable soy yo. Lo que queríamos trabajar se ha hecho, ahora, a seguir».

Según evolucionaba su comparecencia, dejaba su tono alicaído para alcanzar su energía particular. «Yo transmito lo que siento y lo que transmite el vestuario. Adriana, con 30 tacos, se sigue dejando el alma con y sin balón, por el equipo. Ruth, María, Chelsea… Patricia ha currado hasta que ha tenido los gemelos hasta arriba…», señala, como ejemplos claros de jugadoras destacadas durante el partido en sus diferentes posiciones. Y concluye: «Las jugadoras están en el vestuario jodidas y llorando por este equipo».

Siempre con la sinceridad por bandera, el técnico pacense recuerda que no le gustó el último partido del Málaga, en San Sebastián, pero sí lo hizo en la primera parte del Atlético del Madrid y durante, al menos 50 minutos del encuentro de hoy. Desprende orgullo por sus jugadoras y reitera: «Siempre voy a ser yo el responsable y quiero asumir esa responsabilidad y quitársela a ellas. El equipo ha hecho un desgaste tremendo». A lo que aprovecha para concluir: «El año que viene, el Málaga tendrá al equipo masculino en Primera y nosotros tenemos que ayudar para que estas chicas estén en Primera y buscar cosas positivas, para ayudarlas a ellas y a la ciudad».