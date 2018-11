Contreras: «Hemos ganado a todos los rivales directos» La victoria más holgada del año tras la derrota más pesada / GERMÁN POZO El técnico del Málaga femenino asegura que a pesar de la derrota ante el Levante, la victoria ante el Sevilla demuestra que el equipo quiere quedarse en Primera MARINA RIVAS Málaga Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:49

Contento por la victoria y con su habitual afonía tras los partidos, el técnico del Málaga femenino, Antonio Contreras acudió a rueda de prensa para valorar la nueva victoria ante el Sevilla: «Ni el Málaga es el equipo del otro día ni el Sevilla es este Sevilla, la posición del rival ahora mismo (es penúltimo) es muy extraña, pero le hemos ganado a un gran equipo», asegura. La victoria más holgada del año tras la derrota más pesada, «El 7-0 ante el Levante no se me va a olvidar en la vida así que me gustaría que nadie me lo recordara más. Este esquipo es capaz de sacar carácter y garra y demostrar que quiere quedarse en Primera División», explica, con firmeza y confianza en las suyas.

Tanto les afectó el resultado del fin de semana, que su 'modus operandi' para retomar la calma fue el siguiente: «Empezamos a preparar este partido ya en el vestuario del Levante, cuando se acabó ese partido y mis jugadoras estaban fastidiadas, nos olvidamos de aquello y empezamos a dar la primera charla sobre el Sevilla», recuerda. Una forma de hacer ver que ya no son el mismo equipo que se ancló al mal inicio de campaña. Sobre este nuevo triunfo, explicó además: «Es un paso importante más para quedarnos en Primera División. Mañana veremos tres puntos más en la tabla y a día de hoy hemos ganado a todos los rivales que podemos considerar directos», asegura.

Equipos de su liga, como el Logroño, el Madrid CFF y ahora el Sevilla. Aunque en su próximo reto deberán subir un poco más el listón para plantar cara al actual líder de la tabla, el Atlético de Madrid. Con la vista en la Copa de la Reina, Contreras comentó: «A lo mejor las preparo enseñándoles el 7-0, diciéndoles que si yo hago esto igual no nos caen tampoco cuatro y a ver qué hacéis vosotras para que no nos caigan tres. Y después, si llegamos a la tanda de penaltis, seremos los más felices del mundo», se sincera, siendo realista teniendo en cuenta al rival. Así, concluyó: «El domingo no nos tenemos que volver locos, la realidad es que vamos a ir a que no nos metan un 7-0, lo que no quiere decir que queramos perder el partido».