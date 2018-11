Contreras: «No me identifico con el equipo de la primera parte»

Hoy el gesto del técnico del Málaga femenino Antonio Contreras al salir a la palestra, no era el de plena felicidad pese a haber conseguido la victoria ante el Madrid CFF y la razón estuvo en la primera parte. «El partido se ha complicado, no hemos salido como queríamos salir. Mi equipo siempre puede jugar mejor o peor, les puede gustar a unos y a otros no, pero hay una cosa que conmigo es innegociable y es que tienen que dejarse el alma en cada balón y en la primera parte no hemos salido con esa actitud», aclaró contundente. A lo que también manifestó: «Me siento contento; el equipo ha sido otro en la segunda parte».

Si hay algo que todo el mundo, dentro y fuera del campo tiene claro, es que en esos 15 minutos entre tiempo y tiempo estuvo la clave. Sobre lo sucedido en este espacio, Contreras explicó, con gesto de enfado: «Nos hemos cabreado bastante, porque ese no era mi equipo y si ellas querían dar esa imagen ahí yo sobro aquí, porque yo no me identifico con el equipo de la primera parte», sentenció. Y continuó: «La actitud de la segunda parte no tiene nada que ver. Lo que se dice en el vestuario queda ahí, pero al final lo importante es que voy a muerte con ellas», quiso añadir, volviendo a recuperar la sonrisa al final de la frase.

Pese a que mantuvo, por cuarta jornada consecutiva, el mismo once inicial que tanta suerte le trajo en ocasiones anteriores, el técnico quiso rectificar al descanso y sacó a Natalia al inicio de la segunda parte para meter en el juego a Armisa. «En la primera parte de hoy no ha entrado como he considerado oportuno y los cambios pueden salir bien o mal, creo que en este caso hemos acertado. Podía haber pasado lo contrario y que no hubiera pasado nada, pero es que en la primera parte no pasó nada», remarcó Contreras. «Había que cambiar algo. Armisa estaba a punto de entrar en el once; ahora les tocará luchar a Natalia y Armisa», comentó, haciendo referencia a posibles cambios en la próxima alineación.

Aunque esta tendrá que esperar al parón de selecciones al que marchan ahora las malaguistas con una nueva victoria. «Hay que volar pero tocando suelo, como dice la canción. No podemos volvernos locos, sabemos de dónde venimos y a partir de la segunda ronda de liga a los equipos les va a costar mucho sacar los puntos», aseguró el entrenador, que sólo piensa en que el equipo pueda quedarse en esta máxima categoría. «Te puedes permitir perder con el Granadilla, el Barcelona, el Atlético de Madrid… Pero hay partidos en casa que tienes que sacarlos si te quieres quedar en Primera División. Ahora mismo me da igual la clasificación, me importa que el equipo ha levantado el resultado y que seguimos siendo de Primera», concluyó.