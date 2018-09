Contreras: «Prefiero perder 4-0 con el Atlético que ganar 10-0 al Polilla» El técnico malaguista asegura que se marcha contento por la cara que ha dado el equipo y, sobre todo, las jugadoras de la provincia MARINA RIVAS Sábado, 8 septiembre 2018, 19:22

No le dolió el 0-4. Lo cierto es que tanto el técnico malaguista, Antonio Contreras, como su plantilla, parecía mentalizado de que la derrota de este sábado podía estar presente. Por ello, planteó una estrategia sin demasiados cambios, pero con seguridad en el campo: «Hemos salido con un once con las tres cuartas partes del equipo del año pasado», comienza. A lo que, a la hora de dar respuesta a los cuatro goles encajados, se sincera: «Este es un equipo que juega en Champions y los goles han llegado, en su mayoría, por errores nuestros, situaciones puntuales que se pueden corregir, pero este es un equipo que muerde, que está unido. Si dejamos el resultado a un lado, me voy con muchas sensaciones positivas», asegura el pacense.

Y no sólo con la totalidad del equipo, como resaltarían algunos entrenadores, sino que en su caso, se atrevió a mencionar a las que bajo su criterio, fueron las mejores del equipo: «La mejor ha sido Ruth, con mucha diferencia sobre la segunda, que ha sido María. Dos malagueñas que han ido de verdad, pero que si mañana no van de verdad, se van fuera», explica contundente. Durante toda la rueda de prensa post-debut liguero aseguró estar orgulloso de las componentes malagueñas de la plantilla y explicó que, a pesar del buen partido de las locales, la exigencia de la categoría, hace que tengan que trabajar el doble para ganarse su espacio. Así, confirmó: «Yo quiero que mis jugadoras vayan de cara, que se dejen la piel por el Málaga. En el campo van a estar las chicas que merezcan la pena».

Buscando cuál pudo ser el momento más desequilibrante del partido, tras una igualada primera parte, el técnico señaló: «El 2-0 vino de un error nuestro, es clave por el minuto en que es. Nos faltó picardía, no podemos cagarla ahi porque en los pequeños detalles es donde pasan estas cosas... Me voy dolido, bastante, pero prefiero perder 4-0 con el Atlético que ganar 10-0 al Polilla«. Cabe recordar que este último equipo era un cuadro rival del pasado año, en Segunda. Aseguró que tanto él, en primer lugar, como las suyas, deberán seguir trabajando para remandar erorres, aunque, con un gesto contento en la cara, comentó:»Este Málaga es un equipazo, no nos podemos volver locos sacando conclusiones ahora. Eso sí queríamos un equipo en Primera, tenemos que darnos cuenta de que vamos a competir con los mejores«.