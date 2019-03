Contreras: «Esta victoria nos da la vida» Contreras, dando indicaciones desde la banda en el partido de este domingo en casa. / GERMÁN POZO El técnico malaguista explica que el equipo depende de sí mismo y que la salvación pasa por hacer una buena recta final en casa MARINA RIVAS Domingo, 31 marzo 2019, 18:09

Cinco finales, la primera de ellas ganada. El Málaga se impuso este domingo por la mañana al Fundación Albacete, un 4-2 que puso fin a una interminable mala racha y que da esperanza cara a la permanencia. «Estábamos muy cerca de algo que no queríamos escuchar; hemos ganado y esta victoria nos da la vida», comenzó el técnico blanquiazul Antonio Contreras en su comparecencia ante la prensa. «Venimos todo el año igual, nos hacen goles con facilidad, con pequeños errores. Yo quiero morir con tías que vayan de verdad. Hay veces que se falla a la hora de fichar, pero estamos vivos en Primera División con niñas de Málaga y con la base de Segunda División», aseguró, con una actitud más relajada que de costumbre.

Esta victoria pone al cuadro costasoleño a sólo un punto del equipo que marca la salvación, precisamente el rival al que acaba de superar. Sobre las cuentas para lograr la salvación, el técnico desarrolló: «Aunque estemos un punto por debajo, dependemos de nosotros. El 'gol-average' con el Logroño no está, con el Madrid lo tenemos perdido, con el Albacete ganado… Yo creo que la salvación pasa por casa. Hoy ha venido un poco menos de gente por la lluvia, pero si esta es la actitud del equipo y de la afición, en casa pasa la salvación».

Y es que además, los rivales más asequibles coinciden con los que tendrán que pasar por el campo de la federación: el Sporting de Huelva y el Rayo Vallecano, en la última jornada. Aunque Contreras espera no tener que jugar su última carta en la jornada del cierre liguero. «Ojalá no lleguemos a eso, ojalá lo logremos en el campo del Barcelona y del Athletic, que como soñar es gratis… Tenemos que respetar al rival e ir paso a paso. No nos lo podemos creer porque hemos hecho lo que teníamos que hacer», aseguró. Cansado de excusas, el técnico explicó que el ejemplo a seguir en la recta final es el que demostró el equipo ante el Albacete, a pesar de los errores: «Tenemos que mantener este nivel, corregir errores porque los seguimos pagando. A ver si vemos puerta de una vez, si tenemos más suerte a balón parado… Pero de marcar 0 goles a marcar 4, yo creo que vamos por el camino».

Cazalla: «Nos vamos con tres puntos y una sonrisa»

Su temporada ha sido una montaña rusa, pero ahora pasa por su mejor momento. La central madrileña Marta Cazalla está dando la sorpresa con una gran actitud en la recta final del equipo, a la que ayer colaboró con un tanto especial. «Estoy muy contenta, es mi primer gol en el Málaga y he ayudado al equipo», comentó en rueda de prensa. Sobre la relevancia de este triunfo, la joven valoró: «Era un partido muy importante, necesitábamos ganar sí o sí, el equipo ha trabajado desde el primer minuto hasta el último y al final ha llegado el gol. Sabíamos que iba a ser complicado pero hemos conseguido los tres puntos, hoy ha sido un día para sonreír».

Una victoria para enmarcar pero sin tiempo para celebraciones; el objetivo todavía no está cumplido. «Quedan cuatro finales y tenemos que luchar hasta el último partido porque sabemos que podemos conseguirlo. Si seguimos haciendo este trabajo durante el resto de los partidos lo vamos a sacar», aseguró la central en nombre de un vestuario que por fin ha logrado una reacción. Sobre la causa de esta, Cazalla afirmó: «creo que ese puntito de pensar que era una de las últimas finales que nos quedaban ha hecho que el equipo fuera a más, se ha visto en el campo y nos vamos a casa con tres puntos más y una sonrisa».