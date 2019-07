La decisión más difícil de Sandra Pérez posando para SUR desde la grada de la Rosaleda. A la izquierda, sus rodillas. / M.R. La centrocampista malagueña decide aparcar el fútbol a sus 23 años a causa de sus lesiones MARINA RIVAS Domingo, 28 julio 2019, 00:37

Cuando aprendió a andar, el balón ya la acompañaba. A los cinco años empezó a entender el fútbol, a los seis ya estaba federada y sólo uno más tarde, fruto de la pasión con la que su padre vivía este deporte, y en especial el Málaga, se hizo socia del club. «A los siete ya tenía mi carné. Iba siempre a los partidos de La Rosaleda; mi ídolo era Duda. Desde aquel momento sabía que mi sueño sería vestir la camiseta del equipo», recuerda, ilusionada. Luchadora nata, se acostumbró a nadar a contracorriente para cumplir aquella promesa que se hizo a sí misma y así fue. Llegó a lo más alto como malaguista y por eso, nueve años después de recibir su primera equipación, el dejar el club y el fútbol se ha convertido en la decisión más dura de su vida.

Sandra Pérez apuntaba maneras ya desde muy pequeña. Sus inicios fueron en su barrio, en el Morche (Torrox), primero con el equipo de su colegio y después federada en el Faro de Torrox, donde jugó con niños de hasta los 14 años. «Es un pueblo pequeño y al principio sí que había prejuicios por ver a una niña jugando al fútbol y con niños, pero nunca me ha importado», rememora. Aquello tuvo sus recompensas: se convirtió en un pilar de las selecciones provinciales y andaluzas, y a los catorce la fichó el Málaga.

Entonces comenzaron las complicaciones. La primera, que no tenía edad legal para debutar en el equipo que competía en la entonces Superliga, la máxima categoría nacional en la que ya había nombres como el de Chelsea. Debía esperar un año más y lo hizo en un equipo infantil femenino, a las órdenes de Isa Guerrero y que se creó aquel mismo año para competir en una liga masculina. Y, a los catorce, comenzó el calvario de la centrocampista torroxeña. En un entreno con la andaluza se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. «Recuerdo que no me operé hasta los 16, estuve un año y medio jugando con el ligamento roto, porque estaba en pleno crecimiento y si me operaban tan pequeña podía quedarme coja de por vida», dice.

Pero su calidad y sus ansias por trabajar y recuperarse hicieron que aquella dura lesión no le molestase en los siguientes siete años, donde se convirtió en una promesa de la provincia. A los quince años debutó en Primera con el Málaga (campaña 11-12, cuando descendió), fuera de casa ante el Rayo Vallecano. Siguió dos años más en el club, hasta que recibió una oferta del Sevilla para jugar de nuevo en Primera (15-16). Pero regresó a casa y, el año del ascenso (16-17), la vida le dio otro revés.

Nuevo golpe

El 26 de noviembre de 2017, en un regate, la rival se llevó su rodilla por delante. Se rompió el ligamento cruzado de su otra rodilla, la izquierda. «A pesar de todo, sólo pensaba en que quería luchar por el fútbol y que desde aquel día iba a trabajar como una condenada para volver, cuanto antes. Pero de repente, cuando todo iba bien y creí que ya podía volver, me rompí otra vez», explica. Vivió el ascenso del equipo, en el que ella había contribuido, acompañada de unas muletas y estas siguieron a su lado en el último año y ocho meses, de forma intermitente.

Era desolador verla este último año, desde detrás de la barrera, animando a sus compañeras y con lágrimas en los ojos. No pudo debutar en Liga Iberdrola. Además de la recaída en la rotura del ligamento, también se rompió el menisco y eso la empujó a tomar la decisión de aparcar el fútbol. «Le he tenido que dar muchas vueltas, porque hasta ahora he enfocado toda mi vida al fútbol, pero lo he pasado muy mal y este último año me he visto superada, han sido tres operaciones en un año», explica. Eso sí, añade: «Si de verdad tengo que volver, volveré. Ojalá la vida me de una nueva oportunidad para disfrutar del fútbol, pero ahora mismo necesito un respiro».

Ahora sólo piensa en nuevos retos. El primero, volver a estudiar : «En este tiempo, con tantas lesiones, me he dado cuenta de que quiero estudiar Fisioterapia; me apasiona, quiero ayudar a la gente». Aunque, por ahora, seguirá como monitora de natación en el gimnasio GoFit de Huelin, donde trabaja desde hace dos años. Una dolorosa despedida a una etapa pero una posibilidad para volver a encontrarse en una nueva forma de vida.