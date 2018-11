¿Quién dijo que es imposible? 01:54 Mascaró, Adriana, María Ruiz, Ruth y Alba en la terraza de la Alcazaba. / ÑITO SALAS | PEDRO J. QUERO El Málaga afronta hoy el estreno más difícil en la Copa de la Reina: visita al Atlético de Madrid en una ronda a partido único MARINA RIVAS MÁLAGA Domingo, 25 noviembre 2018, 00:46

Los mismos que miraron para otro lado ante los nefastos resultados del inicio de la temporada ven cómo, dos meses después, el Málaga se asienta en la mitad de la tabla. Este equipo ya no es el mismo que encajó la primera derrota del curso, en casa y ante el actual líder de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid (0-4). En un cambio de contexto y de escenario, el Málaga ya no le teme ni al rival ni al resultado. El cuadro blanquiazul regresa tras casi dos décadas de espera a la competición del 'KO', y nunca mejor dicho, porque se medirá al cuadro rojiblanco, a domicilio y a partido único (17.45 horas, Gol).

«El equipo que se encontraron no es el mismo que se van a encontrar ahora; somos un grupo mucho más unido, más ordenado... Sabemos que es complicado pero vamos a ir a dar lo mejor», asegura a este periódico la capitana malaguista, Adriana. Defendió los colores del Atlético, pero no fue con este sino con el Espanyol con el ganó la Copa de la Reina, en una final ante el Zaragoza (5-1) en La Romareda y en la que protagonizó un póker de goles. «Ya he jugado unas cuantas Copas, pero ahora es como si fuera la primera vez y, quién sabe, si no creyéramos en nosotras no iríamos a Madrid», añade.

Su compañera en la delantera Patricia Mascaró, ya sabe lo que es dar una sorpresa y de las gordas. «En una Copa que jugué con el Rayo Vallecano eliminamos al Atlético en los penaltis», recuerda. «Sabemos que es un reto para nosotras -añade- y llegar a la tanda de penaltis ahora sería increíble, ahí ya no se sabe lo que puede pasar». Con dos goles en su cuenta, la mallorquina ha descubierto una gran conexión en el campo con Adriana, forman una pareja que se ha convertido en el principal recurso ofensivo del Málaga, y desde la banda derecha se suma la benjamina, la malagueña María Ruiz, también con dos tantos. «¿Quién no sueña con marcar en su debut en Copa de la Reina y ante el Atlético de Madrid? Yo lo firmo y más contra uno de los grandes, que siempre es algo bonito», asegura la joven 'carrilera' de 17 años. «Hay que cambiar la actitud. Cuando subes a la máxima categoría y con las compañeras que tengo es mucho más fácil aprender», recita con la lección bien aprendida la de Almáchar.

Trabajo mental

Aprender, sobre todo, a no cometer los mismos errores. «Derrotas como el 7-0 del otro día (ante el Levante) me ha hecho más fuerte a mí y a todo el equipo», asegura la portera Alba Hoyas, que debutó en pleno desarrollo de un partido complicado, pero que nunca ha perdido la fe en el conjunto: «Después de aquello ganamos por 3-1 (al Sevilla), demostramos que la garra de este equipo no se puede poner en duda y que vamos a ir a Madrid con compromiso, unión y confianza en nosotras mismas». La misma que toda y cada una de las componentes del equipo depositan en Ruth a la hora de valorarla como la jugadora revelación del Málaga este curso. Con ese plus de confianza y creciendo en cada partido, la central malagueña comentó: «Ahora somos más equipo, tenemos más unión. Este vestuario puede con todo y creo que esa es la clave de nuestro cambio. El 7-0 nos hizo más fuertes y creo que eso es de admirar. Es un reflejo del trabajo del equipo». Un esfuerzo mental y físico que, quién sabe, podría romper los esquemas ante un Atlético de Madrid que llega tras remontar en la Liga ante el Rayo (3-1), perder el 'clásico' contra el Barcelona (2-1) y con una de sus delanteras clave, Jenni Hermoso, lesionada. Manteniendo los pies en el suelo, la esperanza es lo último que se pierde.