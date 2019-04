El Málaga paga el descontrol final Ñito Salas Pierde su primer partido del año en casa ante la Real Sociedad pese a una buena primera parte MARINA RIVAS Lunes, 14 enero 2019, 01:03

1 Málaga Chelsea; Ruth, Raquel (Celia, minuto 80), Postigo; Leticia, Pamela, Miriam, Encarni; Adriana, Paula Fernández y Dominika (Mascaró, min. 68). 3 Real Sociedad Mariasun; Maddi, Mendoza, Etxezarreta; Beltrán (Iraia, minuto 65), Baños, Itxaso, Cardona (Olaizola, min. 68); Eizagirre (Lareo, min 65), Nahikari y Palacios (Bautista, min. 68). GOLES 0-1, minuto 33: Nahikari. 1-1, minuto 67: Paula Fernández. 1-2, minuto 75: Etxezarreta. 1-3, minuto 77: Nahikari. ÁRBITRO Acevede Dudley (Comité catalán), amonestó a Beltrán y a Itxazso, de la Real Sociedad y a Pamela, del Málaga, con cartulina amarilla. INCIDENCIAS Unas 350 personas acudieron al campo de la Federación en este primera partido del año en casa.

El partido de ayer fue uno de esos en los que, más que doler, molesta perder. Fue el primer encuentro del año en casa y la primera derrota, ante la Real Sociedad, en un encuentro en el que el Málaga debía reivindicar que había cambiado y que ya no era el mismo que pecaba de novato al inicio del curso. Sin embargo, se acabó convirtiendo en una oportunidad desperdiciada y una reiteración de los errores de siempre. Ante la falta de delanteras 'puras', el técnico malaguista, Antonio Contreras, optó por otorgar ese papel a dos de las más activas centrocampistas: Dominika y Paula, que volvió al once inicial. Esta última no tardó en convertirse en la protagonista del equipo costasoleño.

Dos errores similares y seguidos en el último cuarto de hora dieron vía libre a la victoria del cuadro donostiarra tras el gol del empate de Paula

El conjunto local no defraudó en la primera parte. Pese a la dificultad del rival, al Málaga no le pesó llevar las riendas del partido e incluso liderar el ataque. Incluso en el minuto 5 se atrevía Adriana con un tiro que se fue por encima del larguero, una intencionalidad que más tarde continuaron Miriam, Paula o la propia capitana, aprovechando la falta de autoridad que hasta entonces ejercía el rival. Sin embargo, llegó el primer tanto y lo hizo de una forma totalmente inesperada, con una jugada rápida de la delantera visitante, que burló a Chelsea y realizó un pase a Nahikari, que la metió al primer toque casi bajo los palos. Quedaban diez minutos para el descanso. Fue la primera ocasión clara que tuvieron las visitantes y acabó con lo que para muchos fue un claro fuera de juego, que reclamaron la grada y las propias malaguistas.

El empate

Aunque en el fútbol la mejor forma de enmendar la situación es seguir intentándolo. Y eso hizo el Málaga en los primeros minutos de la segunda parte, y muy especialmente con el ánimo que otorgó el gol del empate. Fue un trallazo de Paula para rematar su gran partido, que llegó mediante una jugada ensayada que inició Adriana sacando en corto desde la esquina. Una alegría generalizada, el de su primer gol en la Liga, pero que dio falsas esperanzas. Yes que los errores puntuales siguen sobrepasando a las jugadoras malaguistas. Cometieron dos, muy similares y continuados en el área pequeña, de los difícilmente remediables. Así, Etxase, en el minuto 75, se aprovechó de un tropiezo de Chelsea, a la que se le escapó un balón, y sólo dos minutos más tarde, Nahikari firmó el doblete tras un despiste en la defensa y ganó en el mano a mano a la guardameta malaguista.

El descontrol reinó en un Málaga que perdió los papeles y que, a falta de unos minutos para el final, se dejó llevar, intentando al menos no encajar ni un gol más. Un duro resultado para el equipo en la antesala de un nuevo partido ante el Atlético , contra el que jugarán en Madrid tras el parón de selecciones de esta semana.