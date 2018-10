Dominika, trabajo y ambición Dominika posa para SUR en la grada de La Rosaleda, tras entrenarse en el gimnasio de la instalación. La centrocampista eslovena del Málaga se enfrenta hoy a su exequipo, el Espanyol MARINA RIVAS Domingo, 14 octubre 2018, 01:34

Con la de situaciones que ha vivido, podría escribir un libro si quisiera, pero de momento se dedicará plenamente al fútbol. El deporte que la embelesó cuando sólo tenía cinco años al ver que su país, Eslovenia, lograba clasificarse para el Mundial. La centrocampista, Dominika Čonč, es uno de los fichajes del Málaga femenino de este verano y una de las jugadoras más experimentadas del equipo, con pasado, presente y futuro como profesional y habiendo disputado, incluso, unos cuartos de final de la Champions femenina, con el Fortuna danés.

LIGA IBERDROLA. JORNADA 5.ª Cancha Federación (12.30) Árbitro González Sánchez (Castilla-León)

Dominika es de las que quiere luchar por este deporte y por la libertad de elección para que el día de mañana cualquier mujer pueda escoger a qué se quiere dedicar. Así como ella, un entorno con una mentalidad atrasada en este aspecto, decidió enfrentarse a los comentarios. «En mi país y en los Balcanes, en general, el fútbol es el deporte número uno, pero no se considera que sea para chicas. La gente dice que es sólo para hombres», asegura la centrocampista, que además señala uno de sus recuerdos en sus inicios con la selección eslovena: «Antes, los entrenadores de la selección femenina estaban ahí sólo para que se les reconociera como técnicos nacionales; ahora ya tenemos a un entrenador muy bueno, que cree en nosotras y en el fútbol femenino», sentencia, contundente.

No es la única diferencia de género que tuvo que vivir Dominika si quería llegar a ser profesional, ya que en sus comienzos tuvo que compartir equipo con chicos hasta los 12 años, cuando ya no se le permitió seguir con ellos. Entonces buscó un equipo femenino 'amateur' al que unirse, con mujeres de entre 13 y 40 años, que más que una solución acabó teniendo un efecto placebo. Así, comenzó a entrenarse por separado junto a un grupo mixto de deportistas mientras buscaba hueco entre equipos masculinos para entrenarse con ellos.

«Sólo falta que lleguen los goles y las victorias, y un poco de confianza y experiencia»

Dominika sabía lo que quería desde pequeña y, viendo la situación del fútbol femenino en su país, no tuvo otra opción que marcharse. «Mi primera experiencia profesional fue en un equipo de Dinamarca, con 16 años, la misma temporada en que debutamos en Champions», asegura. Un paso de gigante para una niña, por aquel entonces. Una niña que sabía que tampoco podía dejar de lado los estudios. Siempre aspirando a lo máximo, y no sólo en el césped, consiguió una beca deportiva para la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, donde cursó la carrera de Deportes (similar a INEF), además, con la máxima nota exigible. «Allí, si no tenía buenas notas, no podías jugar y lo hacíamos en la Primera División de la liga universitaria. Así que tenía estudiar para seguir con el fútbol y acabé sacando la nota más alta, un 4 sobre 4, como lo valoran allí», rememora la eslovena, quien, procedente de familia humilde, no podía perder aquella ayuda.

Llegada a España

Tras graduarse, regresó al fútbol en Suecia, aunque con aspiraciones de probarse en España, por lo que ella misma decidió gestionar su llegada, convulsa pero increíblemente afortunada. «Vine de vacaciones con una amiga con la intención de conseguir contactos en Barcelona. Vi por una aplicación que gente de la ciudad se reunía para jugar un torneo 'amateur', así que me uní», relata. «Se dieron cuenta de que yo sabía jugar al fútbol y al día siguiente me invitaron a jugar un amistoso contra el equipo de la selección de Cataluña», añade. Caprichos del destino; el técnico de aquella selección acabó siendo su entrenador en el Espanyol. En cuanto tuvo la ocasión, acordó su llegada a España con el cuadro sueco donde militaba y voló a la ciudad condal para firmar su nuevo contrato, otra vez por casualidad, aunque esta vez sobrecogedora, el mismo día que sucedió el atentado en las Ramblas.

Dejando los recuerdos a un lado, ahora al fichaje del Málaga le toca medirse a su exequipo, pero con la mente puesta en buscar un necesitado triunfo.«Tengo muy buena relación con ellos. Son un gran equipo, con experiencia, pero yo quería cambiar. Ahora, en el Málaga, sólo falta que lleguen los goles y las victorias para que se alce el equipo», asegura. Defensora de su nueva casa, piensa que el cuadro saldrá de este bache de inicio de campaña. «Si un equipo no gana porque no juega bien o no está motivado, es un problema; pero cuando todo está bien y sólo hace falta un poco de confianza y experiencia, no hay problema», explica. Firme y ambiciosa, concluye: «Para mí, el objetivo de quedarnos en Primera es muy bajo. Tenemos que demostrar que somos un buen equipo, que somos profesionales, y tenemos que aspirar a quedar lo más alto posible».