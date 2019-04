La eficacia del Barcelona tumba a un tímido Málaga María Ruiz encara a Hamraoui en el choque de ayer. / OPTA Fiel al pronóstico, el cuadro que entrena Antonio Contreras cae goleado en el Mini Estadi y se prepara para un final intenso OPTA Barcelona Sábado, 13 abril 2019, 23:35

6 Barcelona Paños, María León, Losada (Aitana, min 27), Marta Torrejón, Mariona, Alexia (Andressa, min.60), Leila, Duggan (Andonova, min.60), Andrea Pereira, Hamraoui y Martens (Bárbara, min.63) 0 Málaga Chelsea, Postigo (Ode, min.70), Marta Cazalla, Encarni, Leti, María Ruíz (Adriana, min. 83), Paula Fernández (Míriam, min.79), Patricia Mascaró (Kuc, min 57), Pamela, Raquel y Dominika Goles 1-0, min. 24: Mariona Caldentey. 2-0, min. 53: Alexia Putellas. 3-0, min. 55: Toni Duggan. 4-0, min. 73: Marta Torrejón. 5-0, min. 74: Andressa. 6-0, min. 88: Andressa Alves Árbitro Marta Frías (aragonés). Amarilla a las locales Losada y Hamraoui Campo Ciudad Deportiva Joan Gamper. Unos 500 espectadores

El Málaga tenía un reto por delante. Las blanquiazules, colistas de la clasificación, visitaban a un Barcelona segundo y aún vivo en la lucha por la liga. A pesar del resultado adverso, supieron aguantar la primera mitad encajando un solo gol y sin conceder ocasiones claras. Sin embargo, en la segunda mitad, un Barcelona más enchufado consiguió ampliar distancias ante un Málaga que le costaba salir de su campo. Las catalanas, con cinco goles en el segundo tiempo, dejaron sin opciones a las andaluzas que se mantienen en la cola de la clasificación a tres encuentros para finalizar la Liga.

Los primeros minutos en la Joan Gamper fueron de dominio para las blaugranas, el juego casi se concentraba en campo malagueño. No obstante, las de Antonio Contreras supieron jugar sus cartas y no dejaron espacios al conjunto barcelonista que no paraba de intentarlo con los chuts de Losada o Hamraoui. En una acción de ataque local, Marta Cazalla cortaba una jugada peligrosa. Jugados ya los primeros minutos el partido adquiría una cierta calma con un Barcelona más dominador y un Málaga bien colocado, Caldentey rompió esta dinámica con la ocasión más clara hasta el momento mediante un centro-chut envenenado. Poco después, la delantera mallorquina abría la lata al quedarse sola ante Chelsea tras un rechace.

Tras esta acción, las locales volvían a acercarse a la portería, pero sus disparos o bien eran atajados con facilidad por Chelsea, o se marchaban fuera. Pocas llegadas tenía el cuadro malagueño que presentaba dificultades al cruzar la línea de medio campo. No obstante, en materia defensiva estuvieron atentas evitando así que las catalanas ampliaran su ventaja, con un esquema muy cerrado, con el que impedían que las barcelonesas encontraran espacios fácilmente.

En la segunda mitad, intentó María Ruiz sorprender con un chut lejano pero el Barcelona salió más revolucionado. Poco después de regresar en el terreno de juego, ya avisaron de sus intenciones con una doble ocasión en que primero, Toni Duggan la mandó cerca del palo y a continuación.

Nuevas acometidas

El segundo de las 'culés' cayó pronto, Alexia Putellas tras un mal rechace batió a Chelsea con un potente chut ajustado. Poco tiempo tuvieron las malagueñas para reaccionar ya que Duggan situó el 3-0, enterrando las opciones del conjunto andaluz. A raíz de esta acción, el partido se enfrió de nuevo y las blanquiazules lograron aproximarse a la portería de Paños.

Las locales volvieron a poner la directa y mediante Marta Torrejón conseguían el cuarto tras peinar un lanzamiento de falta. En la jugada siguiente Andressa metía el quinto tras aprovechar el rechace de Chelsea tras un previo chut de Hamraoui. Ya en los últimos minutos de encuentro, Andressa culminó con gol la buena jugada individual de Bárbara. Por su parte, Kuc intentaba el gol del honor para las andaluzas, pero tras su buen desmarque, la jugada fue invalidada por fuera de juego. Poco más ofrecieron las malagueñas en materia ofensiva ya que al llegar a la zona de tres cuartos se veían superadas por la atenta zaga 'culé'.

Con esta derrota, las jugadoras que entrena Antonio Contreras se mantienen al final de la tabla clasificatoria, con 20 puntos y no pueden igualar a sus rivales más inmediatos: Madrid CFF y Fundación Albacete. En la próxima jornada, las andaluzas tendrán una buena oportunidad para sumar. Recibirán al Sporting de Huelva, que se sitúa a tan sólo tres puntos de distancia. Sus opciones de salvación pasan fundamentalmente por ganar ese partido, y el de la última jornada, también en su casa, ante el Rayo Vallecano.Caso de sumar esos seis puntos lo normal sería cumplir con el objetivo.