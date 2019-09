Herrera: «Empatar en tu casa no es suficiente» Herrera y su cuerpo técnico en un entreno. / SALVADOR SALAS El técnico del Málaga se mostró insatisfecho con el resultado pero contento con el equipo; Lorena, autora del gol, explicó que el conjunto mereció más MARINA RIVAS Sábado, 14 septiembre 2019, 16:59

En su segunda jornada, el nuevo Málaga femenino consiguió su primer punto de la temporada, pero lo hizo in extremis, firmando el empate en el último minuto. Insuficiente en un duelo en el que el propio entrenador, José Herrera, asegura que se esperaba más. «Es un punto que nos sabe a poco porque tenemos un equipo y cuerpo técnico muy exigente y ambicioso y el Málaga sale a ganar, así que el empatar en tu casa no es suficiente. No está mal, por lo menos abrimos el marcador de puntos, pero la semana que viene voy a volver a luchar por sacar los tres», comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el filial de su exequipo, el Granadilla de Tenerife B, en este caso.

A la par que se manifiesta insatisfecho con el resultado, el entrenador canario, que debutaba hoy al frente del Málaga femenino en casa, señaló varios aspectos positivos de su juego: «Nos hemos impuesto en cuanto a modelo de juego, en cuanto a dominar las situaciones, se ha visto un Málaga nuevo, con protagonismo y llegador. Sí que es cierto que tenemos que afinar puntería cara al gol y en ello trabajaremos». Un cuadro local que fue superior al rival en cuanto a la actividad arriba. Así lo señaló Herrera: «Nosotras, consultando las estadísticas, creo que hemos tenido como catorce ocasiones de gol. Yo como entrenador trabajo para que se generen estas ocasiones y lo han hecho, pero nos falta un poco arriba».

Enfrente tuvieron a un conjunto que él conocía especialmente, al haber estado los últimos cuatro años en el banquillo de su primer equipo femenino en Tenerife. «Habíamos estudiado a las jugadoras de equipo rival, a muchas las conozco de estos años atrás y el gol nos ha hecho mucho daño. El rival ha hecho muy bien su trabajo y nuestras futbolistas hacen autocrítica, quieren más y me gusta que así sea», manifestó. Además, más allá de las valoraciones del encuentro, el entrenador malaguista aprovechó los focos para enviar un mensaje a sus paisanos, todavía trabajando por la devastación de los incendios: «Quiero mandar un mensaje a mis hermanos de la isla de Gran Canaria, que han sufrido este tiempo los incendios y todavía hay gente ahí luchando, reforestando, pasándolo mal y ya que tengo a los medios delante, quiero mandarles un abrazo a mis hermanos canariones».

Lorena, autora del gol

«Llegar y besar el Santo». Una expresión que le iría como anillo al dedo a la canterana de 18 años,Lorena. La malagueña debutó este sábado en competición oficial con el primer equipo y no sólo fue una de las más destacadas de la segunda parte, sino que además puso nombre al gol del empate, en el minuto 97. «Un sueño hecho realidad. Para mi es un orgullo jugar en este equipo y sobre todo haber hecho lo que hemos hecho. Es verdad que hemos tenido muchas oportunidades y creo que hemos merecido más pero hay que pensar ya en el siguiente partido», valoró tanto acerca de su estreno como del resultado en el marcador.

Pese a su juventud e inexperiencia, saltó al campo tras el descanso y ya con la motivación de querer lucirse en casa, por eso, su actitud le empujó hacia portería. «Yo ya se lo venía diciendo a mis compañeras en jugadas anteriores. Les decía que me buscasen a mi, por mi carácter, y cuando he visto ese balón he dicho: 'Esta es mía, a por todas' y cuando he visto el balón dentro de la red ha sido increíble», explicó.