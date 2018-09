La ilusión no fue suficiente para el Málaga femenino Francis Silva Resistió en la primera parte ante el vigente campeón, pero en la segunda parte acusó la inferioridad ante el Atlético (0-4) MARINA RIVAS Sábado, 8 septiembre 2018, 20:07

Cuando un día comienza siendo gris, hace falta más que una buena excusa para salir a la calle e intentar extraer algo positivo de las cosas. Hoy era un día grande para el Málaga femenino y lo ha sido a pesar de la derrota, nada menos que 0-4 en casa ante el vigente campeón, el Atlético de Madrid. Sólo el hecho de contar con cientos de personas que, más allá del diluvio, el horario –cercano al partido del masculino- y la falta de un techo para resguardarse, acudieron a apoyarlas ya significó mucho. A pesar de que permanezca la opción, más cómoda, de quedarse en casa y ver el partido por televisión, en ellos y ellas prevaleció querer salir ahí a apoyar a las suyas, a buscar un rayo de luz entre la lluvia.

0 Málaga Chelsea; Encarni, Marta (Shiv, 61'), Miriam Ruth, Leticia; Dominika, Pamela (Celia, 64'), Raquel (María Ruiz, 71'), Paula (Natalia 52') y Adriana. 4 Atlético Lola; Linari, Aleixandri, Kenti (Calligari, 66'); Menayo, Sosa, Kaci (Chidiac, 58'); Esther, Jenni Hermoso, Amanda (Olga, 70`) y Ludmila goles 0-1, minuto 14: Ludmila. 0-2, minuto 46 Ludmila. 0-3, minuto 52: Jenni Hermoso. 0-4, minuto 87: Leticia (p.p.) árbitro Martínez Martínez (Federación Murciana) incidencias El campo de la Federación recibió en torno a 800 espectadores en el debut del Málaga en Primera en esta temporada, a pesar de la lluvia incesante.

La lluvia parecía dar tregua al inicio del partido y las jugadoras parecían agradecerlo. El Málaga saltaba al campo con un once dentro de lo previsible, más allá quizá de la incorporación de la exatlética Raquel, que tras llegar la pasada campaña se estrenaba en Primera División. También debutaron en ese once dos malagueñas: las defensas Ruth y Encarni, precisamente dos de las mejores del encuentro, destacando a la más joven, Ruth, que cortó incesantes llegadas del Atlético e incluso resistió todo el encuentro a pesar de haber sufrido molestias al final de la primera parte.

Ya en el minuto 14, con el primer gol del encuentro (tras un pase al hueco que aprovechaba la delantera rojiblanca Ludmila) se dejaban notar la presencia y el portento físico de las jugadoras madrileñas. Sí, las visitantes dominaron durante todo el encuentro, pero en la primera parte la balanza llegó a equilibrarse bastante, hasta el punto de que todavía nadie podría aventurarse a vaticinar un resultado final. Una llegada de Adriana tras un pase de Marta pudo ser la ocasión perfecta en esta dura e igualada parte, pasada por agua, aunque no pudo llegar a rematar la capitana.

El inicio del segundo tiempo sentaría como un jarro de agua fría a las de Antonio Contreras. Fue tras recibir el segundo tanto, el que suponía el doblete de Ludmila, sólo un minuto después del arranque. No se recuperaron las malaguistas después de aquello, no al menos cara a la portería rival. El juego pasó a concentrarse en el centro del campo y en el área de la portera blanquiazul, Chelsea. No bastaron sus incesantes paradas, incluso luciéndose con alguna que otra 'palomita' o una buena acción por alto. La meta encajó el tercer gol, el de la internacional española Jenni Hermoso y, más tarde, el de su propia compañera Leticia, en propia puerta, tras un lío dentro del área pequeña que acabó por sumar en negativo.

Al Málaga le faltó suerte, algo de potencia y creación de juego cara a la portería, pero sí que hubo momentos de lucidez en los que el nuevo equipo resistió la presión del vigente campón liguero y que, dentro de dos días, disputará partido de Champions ante el Manchester City. A las malaguistas sólo les queda asumir que han cometido tantos aciertos como errores y que, pese a que dieron la cara (sobre todo en la primera parte), deberán dar el doble si quieren demostrar para lo que han trabajado. De momento, tras los novena primeros minutos en la máxima categoría y tras frenar en seco la lluvia, a más de uno de los allí presentes les sirvió para ver su entrega en el campo, un rayo esperanzador con el que ponerle una media sonrisa al día.