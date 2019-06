La lateral Leticia también deja el Málaga La madrileña, que anotó tres goles este año y repartió varias asistencias, anuncia que no seguirá en el equipo la próxima temporada MARINA RIVAS Viernes, 7 junio 2019, 16:20

Su nombre se hizo viral este año gracias a un gol olímpico, algo nada habitual en el fútbol femenino y su regularidad durante el año le brindó un puesto fijo en el once titular del Málaga en su regreso a Liga Iberdrola. Sin embargo, tras el descenso, la experimentada lateral madrileña Leticia Méndez, que llegó al cuadro costasoleño el pasado verano, anunció este viernes su decisión de no continuar en el club blanquiazul cara a la próxima temporada. Es la cuarta jugadora de esta campaña que decide marcharse, tras la veterana meta de la casa Chelsea, la portera colombiana Stefany Castaño y la delantera Patricia Mascaró, que también lo comunicó ayer a través de sus redes sociales. A través de una carta, la mallorquina explicó que se iba dolida por no haber cumplido con el objetivo de la permanencia.

Mismo hilo conductor que guía el inicio de la carta de despedida de Leticia, que durante el año anotó tres goles y fue fundamental tanto a balón parado como con el esférico en curso en su banda natural (la izquierda) y a banda cambiada, e incluso en ocasiones como extremo, llegando a protagonizar varias asistencias de gol durante la campaña. Ahora, explica: «Llegué hace 10 meses con un único objetivo en mente: ayudar al Málaga a quedarse en Primera. Tengo que decir que me voy con una espina clavada de no haberlo conseguido». Acto seguido, pasa a agradecer largo y tendido a la afición, disculpándose incluso por no «no haber estado a la altura» y acaba: «Sé y confío que el Málaga volverá a estar en Primera porque es donde merece estar y, aunque nuestros caminos se separan ojalá sea un hasta pronto».

Ni la lateral ni ninguna de las jugadoras que ya ha tomado la decisión de dejar el conjunto tras el vencimiento de sus contratos al final del pasado mes de mayo, ha manifestado todavía cuál será su próximo destino. En el caso de Leticia, que ya contaba con una larga trayectoria en clubes de renombre como el Atlético de Madrid, el Levante o el Madrid CFF, lo más previsible es que fiche por un conjunto de Liga Iberdrola.