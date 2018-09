El Málaga, ante un reto de Primera Marta y Raquel, durante un entrenamiento del equipo femenino. / Salvador Salas Recibe al vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid, con ganas de plantarle cara: «Si se relajan, pueden tener un susto» MARINA RIVAS Sábado, 8 septiembre 2018, 00:27

Quedan sólo unas horas para que comience el primer gran reto del año. Y nunca mejor dicho, porque el Málaga femenino se estrena en la que será su nueva casa, el campo de la Federación, a las 16.00 horas ante el vigente campeón de la Primera División, el Atlético de Madrid. Un primer contrincante que también el técnico malaguista, Antonio Contreras, conoce de cerca al haber liderado su banquillo tres temporadas. Con dos títulos ligueros consecutivos, una Copa de la Reina en su palmarés y un entrenador novato en la categoría, las 'colchoneras' parten con la intención de empezar sumando su primera victoria ante el recién ascendido.

Sin embargo, dos de las jugadoras llamadas a destacar, la central recién llegada Marta y la centrocampista Raquel (que lo hizo la pasada campaña), aseguran que no se lo pondrán nada fácil. Ambas salieron de la cantera del club madrileño, igual que la lateral izquierda Leticia, aunque esta última desarrolló su trayectoria en otros equipos de la máxima categoría. Las dos primeras llegaron a estar más vinculadas al primer equipo del Atlético, sobre todo la central. «Fueron ocho años allí, esa era mi casa. Este será un partido muy especial para mi, una fecha marcada en el calendario», explica Marta, que ganó la última Liga con el equipo. Aunque recuerda que le costó despedirse de su club, su implicación con el Málaga ha sido absoluta: «Este equipo va a todo, muerde. A los otros equipos les va a costar ganarnos o al menos aguantarnos los 90 minutos. Se ha configurado un equipo que demuestra que merece estar aquí».

Las exrojiblancas Raquel y Marta advierten sobre la mentalidad del equipo: «Vamos a competir; no les pondremos las cosas fáciles»

En síntonía se muestra su compañera tanto en la cantera en Madrid como ahora en su reencuentro en el club costasoleño. «Yo siempre he sido del filial, pero he tenido la gran oportunidad de entrenarme bastante con el primer equipo e incluso llegué a jugar un partido amistoso con ellas. Me sentí muy arropada por todas», rememora Raquel sobre su paso por el Atlético. Ella fue una de los grandes fichajes del Málaga en busca del logrado y sufrido ascenso.

Ahora, su camino vuelve a llevarlas a su exequipo, aunque como rival: «Sí, son las vigentes campeonas y nosotras acabamos de ascender, pero no por ello les vamos a poner las cosas fáciles», destaca la centrocampista. «Ahora mismo estamos 0-0. Vamos a competir, y si se relajan, pueden tener un susto», comenta, transmitiendo las ansias del equipo por que eche el balón a rodar.

Convocatorias

Se les acabó el tiempo a las 24 jugadoras del técnico malaguista, Antonio Contreras, que, a falta de desvelar la convocatoria –que se conocerá hoy mismo–, probablemente cuente entre las elegidas con algunas de las piezas clave de años anteriores: la capitana Adriana, Ruth, Paula, Raquel, María Ruiz o la portera Chelsea. A ellas se sumarán por la imagen que han dado en pretemporada las recién llegadas Patricia, Celia, Marta o Mayara, entre otras. La única ausencia es Sandra.

El partido abre la Liga en Primera a las 16.00 horas en el campo de la Federación y lo ofrece Gol en directo

En el caso del Atlético, sí que se conoce la convocatoria, en la que el nuevo entrenador rojiblanco, exmiembro de la cantera del club, José Luis Sánchez Vara, presenta un listado de 18 jugadoras. Entre las principales jugadoras del Málaga figuran internacionales como la portera Lola Gallardo; la capitana, Amanda Sampedro; la goleadora, Jenni Hermoso, o la mejor jugadora del equipo del pasado curso, Ángela Sosa. La unica baja importante es Meseguer. El Málaga abre la Liga en la máxima categoría del fútbol femenino en un duelo cargado de alicientes. Hoy sólo se disputará otro partido del campeonato, Espanyol-Betis (a las 19.00 en beIN LaLiga).

El rival: Atlético de Madrid

La clave. Son dos equipos con un claro juego ofensivo, por lo que será importante reforzar la defensa y construir un centro del campo sólido.

Su punto fuerte. La agresividad y la llegada a meta de jugadoras como Esther o Jenni Hermoso son algunos de los aspectos clave del rival.

Su punto débil. Los fallos en defensa por posiciones adelantadas o falta de fortaleza le hicieron perder en la pretemporada ante el PSG.

Atención a:

Amanda Sampedro. Llegó a los 5 años a la cantera y debutó con sólo 15 en el primer equipo, en Primera. La centrocampista es capitana y alma del equipo, además de ser fija en la selección absoluta.

Jenni Hermoso. La experimentada delantera es una de las rivales más potentes cara al gol. Salida de la cantera del Atlético, regresó este verano tras su paso por el Paris Saint Germain. Además, también es habitual en el cuadro nacional.