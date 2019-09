El Málaga femenino, a estrenarse en su fortín SALVADOR SALAS El equipo femenino debuta en el campo de la Federación y busca el triunfo que dejó escapar en el estreno de Liga MARINA RIVAS Sábado, 14 septiembre 2019, 00:50

El mismo entrenador, José Herrera, lo dijo bien claro en vísperas de este encuentro: «No pasa por nuestra cabeza no puntuar este sábado». Y ya no el hecho de no puntuar porque la actitud con la que llega la nueva plantilla del Málaga femenino a su estreno liguero en casa invita a confiar en que será un buen día para lograr su primera victoria en esta reestructurada Segunda División. Así, este sábado a las 12.00 horas el cuadro blanquiazul se medirá al Granadilla de Tenerife B en el campo de la Federación y con entrada gratuita.

Lo cierto es que para que el objetivo de ascender empiece a tomar forma es primordial puntuar (y lograr tres) cuanto antes, porque en una categoría como esta, en la que varios equipos luchan por una única plaza para la Primera División, la regularidad será el factor más codiciado. Para empezar, esta no acompañó al nuevo Málaga femenino en la primera jornada de Liga, el pasado fin de semana en el feudo del Santa Teresa de Badajoz. Hubo un buen arranque y se logró algo que escasas veces se observó el pasado año: que el cuadro blanquiazul abriera el marcador. Lo hizo la extremo malagueña María Ruiz, con un tanto desde la frontal del área tras un pase de Encarni que dejó pasar Carol. Sin embargo, las de Herrera no supieron mantener esa jugosa ventaja mucho tiempo y el equipo local se les echó encima, haciéndose con la remontada (2-1), y además, con una jugadora menos en las filas malaguistas tras la expulsión de la canterana Arantxa, que vio la doble amarilla en escasos minutos de juego.

Faltó templanza en los instantes en que el Santa Teresa comenzó a coger confianza en su campo, aunque entrenador y jugadoras aseguran que desde entonces no han dejado de trabajar para corregir todos los posibles errores. Su siguiente prueba de fuego será este mismo sábado y tendrán a su favor que los presentes en la grada de la Federación no cejarán en la animación. La meta, en esta ocasión, es que en el«fortín» blanquiazul no se vuelvan a reproducir las sensaciones del último partido femenino que se vivió allí, el del descenso a Segunda el pasado mes de mayo.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de Liga Reto Iberdrola, tiene varias peculiaridades. Por un lado, será lo más parecido a un reencuentro que viva el nuevo entrenador malaguista esta temporada, dado que el rival es el conjunto filial del Granadilla de Tenerife, de la máxima división, donde el tinerfeño pasó sus últimas cuatro campañas, como segundo al mando y como analista técnico. Por otro lado, se trata del primero de los tres conjuntos filiales del Grupo Sur, al que pertenece el Málaga. Estos equipos (Tenerife B, Levante B y Valencia B), pese a competir y puntuar (como todos), no podrán aspirar al ascenso de categoría.

Sin embargo, esto último no es motivo para que el Málaga salte al campo con exceso de confianza, porque, igual que este perdió en Badajoz, el conjunto tinerfeño comenzó la temporada adjudicándose su primer triunfo por 3-0 en su campo ante el Tacuense, también canario. Dos tantos obra de Lara, una de las delanteras con mayor potencial ofensivo de este equipo con sólo 17 años, y el último, de la defensa Cathy, una de las escasas veteranas. El estilo de juego del Tenerife B todavía es una incógnita, dado el proceso de adaptación de alguna que otra incorporación y el cambio de entrenador (ahora es Enrique Casttro, hombre de la casa). Es similar a la situación del nuevo Málaga, en el que sólo se mantienen siete jugadoras del pasado año; además de las malagueñas, Adriana y Pamela.

Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos y la llegada de fichajes con experiencia en la élite, como Noelia Gil en la portería o Buceta en el centro del campo, el cuadro blanquiazul parte con más opciones y obligaciones ante este rival.

Arranque del filial

El primer equipo femenino no será el único en comenzar la temporada en casa este fin de semana. También este sábado lo hará el Málaga B, a las 16.00 horas en el campo del Carlinda y ante el Extremadura, uno de los rivales más duros de la nueva categoría en la que se encuentra, la tercera división nacional (renombrada como Primera Nacional).El equipo liderado de nuevo por el exmalaguista Ayala tendrá que lidiar esta campaña con varias bajas significativas. Principalmente, las de Arantxa, Olmedo y Marina, que subieron al primer equipo, además de alguna otra canterana que formará parte de las convocatorias durante el año, como Yoli o Lucía.