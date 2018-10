El Málaga se examina ante uno de los rivales punteros en el fútbol femenino La capitana, Adriana, es una de las que más ocasiones de peligro ha generado hasta ahora. / Germán Pozo El Granadilla de Tenerife lleva cuatro campañas en la máxima categoría y el pasado año concluyó cuarto y semifinalista de la Copa de la Reina MARINA RIVAS Domingo, 28 octubre 2018, 01:23

A veces, el desconocimiento sobre un equipo no implica que este sea accesible. El Granadilla de Tenerife, al que el Málaga femenino se mide esta mañana, a las 12.00 horas, en el José Burgos Quintana de Coín, es un club únicamente femenino, que no parte como una sección de una entidad masculina. Se creó en 2013 y en sólo dos años consiguió un meteórico ascenso a una Primera División en la que ya se ha consolidado. Durante sus tres primeras campañas en la élite nacional, las tinerfeñas han ido 'in crescendo' para pasar de un balance en el que el número de derrotas y de victorias estaban casi igualados (14-11 y 13-10) a otro en el que doblaron por fin la diferencia (16 victorias y 8 derrotas el pasado año). Un hito que las alzó con su mejor temporada histórica, finalizando la Liga Iberdrola en cuarto lugar y llegando hasta las semifinales de la Copa de la Reina, donde cayó ante el Atlético de Madrid.

Esta gesta lograda en un tiempo 'récord' ha hecho que el Granadilla se convierta en uno de los rivales a temer en el fútbol femenino y, además, sirvió al entrenador del conjunto, Toni Ayala (exjugador del Tenerife), para hacerse recientemente con el premio que otorga el 'Diario Marca' al mejor entrenador de la Liga Iberdrola en la pasada campaña. Sin embargo, una enfermedad vascular que mantiene al técnico alejado de los banquillos desde hace unos meses, le imposibilitó el recoger el galardón y también el liderar al equipo este año, por lo que hubo que buscar un sustituto.

Nuevo entrenador

Es posible que a muchos les resulte familiar el nombre del actual entrenador del rival malaguista: Pier Luigi Cherubino. Para los que no le recuerden, el exdelantero, aunque nacido en Roma, se crio en Tenerife, entró en su cantera y llegó a Primera División con el primer equipo. Tras este, pasó por las filas del Betis, el Zaragoza o el Sporting de Gijón y se consolidó como toda una promesa en las categorías inferiores de la selección española, con la que ganó una Copa del Atlántico (sub-19) y disputó un Mundial sub-20 y una Eurocopa sub-21. Incluso, llegó a debutar con la selección absoluta, liderada por Javier Clemente, en un encuentro clasificatorio para la Eurocopa de 1996. En el duelo contra Macedonia de 1994 saltó al campo en sustitución de Julio Salinas.

Liga Iberdrola, jornada 7 Cancha. José Burgos Quintana (Coín), 12.00 horas Árbitro. Frías Acedo (Aragón)

Málaga Entrenador. Antonio Contreras Su punto fuerte. El equipo llega en racha, tras sumar un empate y dos victorias Su punto débil. Crean ocasiones, pero falta definición. Atención a. Mascaró. Es una de las más rápidas y el gol de la última jornada le dio confianza.

El rival, Granadilla Entrenador. Pier Luigi Cherubino Su punto fuerte. Cuentan con una plantilla experimentada en Primera División. Su punto débil. Llega tras un empate y dos partidos perdidos de forma consecutiva. Atención a. María José. La delantera canaria cumula tres goles; es de las más peligrosas arriba

El rival de las de Antonio Contreras es toda una caja de sorpresas, aunque también se trata del único cuadro de la actual Liga Iberdrola con el que se ha cruzado recientemente, justo antes del inicio de la competición doméstica. Y es que sí que existe un precedente de duelo contra el Granadilla que resulta esperanzador para el Málaga. Ambos equipos se midieron en el United Football Festival, un torneo de pretemporada que se disputó en las islas y en el que acabaron ganando las locales aunque por un escaso margen. Un 1-0 que además llegó tras un gol en propia puerta de la defensa blanquiazul Marta, que golpeó el balón accidentalmente tras un tiro de Sara Tui. Un resultado entallado para un Málaga que todavía no funcionaba y que apenas tenía rodaje, frente a un Granadilla más sólido.

Ahora han cambiado las tornas. A pesar de que las canarias se sitúen quintas en la tabla, con 10 puntos, las costasoleñas se encuentran en su mejor momento, mientras que su rival llega tras una mala racha. El Málaga acumula un empate y dos victorias en las últimas tres jornadas; el Granadilla, sin embargo, dos derrotas y un empate, este último ante el Espanyol al que ya derrotaron las costasoleñas.

Sin embargo, las visitantes cuentan con una potente plantilla que deberán tener en cuenta. Entre ellas, destacan: la defensa Pisco, procedente del Atlético de Madrid; la delantera Ange Koko, del Barcelona, o María José, que jugó en el Levante aunque es natural de Tenerife. También desde la delantera, la canaria es una de las más peligrosas en ataque, ha anotado ya tres goles este curso y, a modo de curiosidad, es prima de Ayoze, el mediapunta del Newcastle desde 2014. Un duelo peligroso para el Málaga, que no deberá confiarse, aunque una buena oportunidad para sumar en su nueva y temporal casa.